Hwang Ui-jo risca patru ani de închisoare, după ce a pledat vinovat în instanță pentru filmarea ilegală a unor acte sexuale fără consimțământul partenerelor.



Cumnata sa a încercat să-l șantajeze cu filmările porno

Scandalul a ieșit la iveală în iunie 2023, când cumnata sa a distribuit pe rețelele sociale videoclipuri explicite în încercarea de a-l șantaja, fiind ulterior condamnată la trei ani de închisoare cu executare. Autoritățile au cercetat proveniența filmăriilor și au constatat că fotbalistul a realizat înregistrări ale întâlnirilor sexuale cu cel puțin două femei în patru ocazii diferite, fără consimțământul acestora.



Ui-jo risca patru ani de închisoare cu executare, dar judecătorii au arătat clemență și l-au condamnat la doar un an cu suspendare a pedepsei, după ce fotbalistul și-a recunoscut vina, a cerut public scuze, a reușit să convingă una dintre femei să își retragă plângerea penală și avocații au demonstrat că filmarea nu a fost făcută publică de acesta.



Asociațiile pentru drepturile femeilor au protestat public și au organizat mai multe mitinguri în stradă, pentru că filmarea femeilor cu camere ascunse în zone private, precum toalete, saune, vestiare sau cabine de probă, și cea fără consimțământ a actelor sexuale este o problemă cronică în Coreea de Sud. Pedeapsa blândă pentru fosta vedetă a naționalei este considerată o încurajare pentru această practică imorală și ilegală.



A jucat în Coreea de Sud, Japonia, Franța, Anglia, Grecia și Turcia

Hwang Ui-jo (32 de ani) este născut la Seongnam și s-a format la Yonsei University. La nivel de seniori a evoluat pentru Seongnam FC (2013-2017), Gamba Osaka (2017-2019), Bordeaux (2019-2022), Nottingham Forest (2022, 2023), Olympiacos (2022-2023 / împrumutat), FC Seoul (2023 / împrumutat), Norwich City (2023-2024 / împrumutat) și Alanyaspor (2024, împrumutat / 2024-2025). În palmares are Asian Games (2018 / titlul de golgheter al competiției), Korean Cup (2014), titlul de Korean FA Player of the Year (2018), și includerea în K League All-Star (2015) și J1 League Best XI (2018).



Are 28 de meciuri și 18 goluri pentru Coreea de Sud U23 (Asian Games 2018, JO 2020) și 62 de selecții și 19 goluri pentru naționala de seniori a țării sale (AFC Cup 2019, CM 2022). A fost suspendat de la echipa națională, după izbucnirea scandalului, iar cota sa s-a prăbușit de la 7 milioane de euro la 1.4 milioane de euro, în ultimii doi ani.



