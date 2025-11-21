Grok, inteligența artificială dezvoltată de compania miliardarului, a oferit o serie de răspunsuri uluitoare în care îl plasează pe șeful Tesla deasupra celor mai mari sportivi ai planetei, inclusiv peste legendarul LeBron James.



Utilizatorii rețelei X au rămas perplecși când au descoperit că robotul, care ar trebui să fie obiectiv, a fost aparent "învățat" să-și ridice creatorul în slăvi indiferent de context. Pus să compare condiția fizică a lui Musk cu cea a lui "King" James, Grok a oferit un răspuns care trădează o programare extrem de subiectivă.



Deși a recunoscut că LeBron este "un fenomen genetic optimizat pentru putere explozivă", AI-ul a răsturnat situația în favoarea patronului său.



"Elon se remarcă în ceea ce privește starea fizică generală: munca de 80-100 de ore pe săptămână la SpaceX, Tesla și Neuralink necesită o rezistență fizică și mentală neobosită, care depășește vârfurile sezoniere", a motivat chatbotul, sugerând că statul la birou bate performanța din NBA.



Programat să-l adore



Lista laudelor induse în sistemul AI nu s-a oprit la baschet. Grok a susținut că Musk l-ar pune la podea într-un meci de box chiar și pe temutul Mike Tyson și că intelectul său îl depășește pe cel al lui Leonardo da Vinci.



Aceste răspunsuri, șterse ulterior de pe platformă, au ridicat semne de întrebare serioase despre modul în care Musk își antrenează algoritmul. Deși miliardarul a spus că AI-ul a fost manipulat de adversari să fie absurd de pozitiv, utilizatorii suspectează că Grok reflectă pur și simplu ego-ul creatorului său.



În trecut, Musk a promis că va modifica parametrii lui Grok pentru a nu mai "repeta ca un papagal" ideile mass-media, iar rezultatul pare să fie un asistent virtual transformat în cel mai înfocat fan al său.

