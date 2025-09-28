Naţionala Italiei a câştigat duminică, la Manila, al cincilea trofeu mondial, după ce a învins reprezentativa Bulgariei, scor 3-1. Bulgaria a jucat într-o finală mondială după 55 de ani. România, revenită la CM după 43 de ani, s-a clasat pe locul 29 din 32 de participante.

Italia a învins Bulgaria în finala Campionatului Mondial de volei masculin



Scorul pe seturi a fost 25-21, 25-17, 17-25, 25-10. Tot duminică, în finala pentru bronzul mondial, Polonia – Cehia, scor 3-1. În semifinale, Bulgaria a învins Cehia cu 3-2, iar Italia a dispus de campioana europeană Polonia, cu 3-0.



Italia a cucerit al cincilea trofeu mondial, după cele din 1990, 1994, 1998 şi 2022, având în palmares şi medalia de argint din 1978. La rândul său, Bulgaria a mai jucat finala CM o singură dată, în 1970, când a obţinut medalia de argint. Mai are patru medalii mondiale de bronz, ultima câştigată în 2006.

CM de volei masculin. România, prezentă după o pauză de 43 de ani



După 43 de ani, naţionala României a fost prezentă şi ea la turneul final, însă nu a reuşit să treacă de grupe, obţinând trei eşecuri, în pofida unui joc curajos: 0-3 cu vicecampioana olimpică Polonia, 0-3 cu Ţările de Jos şi 1-3 cu Qatar (locul 4 în grupa A).



Din 32 de ţări participante, România a încheiat pe locul 29. De asemenea, Serbia, condusă de antrenorul Giani Creţu a ratat calificarea în sferturi şi a încheiat pe locul 10. Ediţia din 2029 a Campionatului Mondial va avea loc în Qatar.



News.ro

