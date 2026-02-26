Cosmin Contra (50 de ani) a ajuns, în premieră, în fotbalul din Qatar de la începutul lunii octombrie.

Când și-a dat acordul pentru a antrena Al-Arabi, părea că fostul selecționer și-a asumat un mare risc. Pentru că, în acel moment, formația din Doha era pe penultimul loc al clasamentului, ciuca bătăilor, cu niște rezultate înfiorătoare: 1-8 sau 0-4!

Instalarea lui Contra pe bancă a „metamorfozat“ echipa! Astăzi, la cinci luni distanță, rezultatele românului, mai ales cele din campionat, vorbesc de la sine: 10 etape, 6 victorii, 2 egaluri, 2 înfrângeri. Cu astfel de cifre, Al-Arabi a ajuns pe locul 6, scăpată de grijile retrogradării.

Contra și-a explicat crizele de nervi: „Vreau arbitraje corecte. Atât și nimic mai mult“

În ciuda rezultatelor sale bune, nu o dată, „Guriță“ a luat foc pe margine! De fapt, au fost cazuri în care, imediat după fluierul de final, românul a vrut să sară la gâtul centralului, după cum Sport.ro a arătat aici.

Acum, reporterii din Qatar l-au abordat pe Contra și l-au întrebat de ce se enervează atât de ușor, în ciuda faptului că Al-Arabi e pe un trend ascendent.

„Să știți că, indiferent de echipa la care am lucrat, filosofia mea a fost la fel: arbitrul e un om. Și poate greși involuntar. Când mă mai vedeți că am discuții aprinse pe margine, cu arbitrul de rezervă, să știți că îi cer ca centralul să aplice deciziile la fel. Și pentru noi, dar și pentru echipa adversă. Atât și nimic mai mult. Aici, în Qatar, am avut meciuri în care la un fault normal de joc, arbitrul a dat <<galben>> pentru jucătorul nostru, dar apoi, după câteva minute, la un fault dur, comis de echipa adversă, n-a dat nimic! Eu cer ca meciul să fie arbitrat la fel pentru ambele echipe, mă înțelegeți? Aceeași unitate de măsură. Știu și eu că arbitrul are o misiune dificilă. Sper ca aici, în Qatar, nivelul arbitrajelor să crească, treptat“, a spus Contra.