Ea este femeia din spatele titlului câștigat de Arsenal: ”Nu depinde doar de el!” Premier League
Arsenal a devenit campioana Angliei cu o etapă înainte de finalul sezonului, după ce Manchester City a remizat cu Bournemouth, scor 1-1. 

ArsenalMikel ArtetaLorena Bernal
”Tunarii” au câștigat titlul în Premier League după o pauză de 22 de ani, iar antrenorul Mikel Arteta este principalul artizan al succesului. 

Lorena Bernal, cel mai mare sprijin al lui Mikel Arteta

Totuși, și tehnicianul spaniol de pe banca lui Arsenal a avut în spatele lui un sprijin uriaș. Soția sa, Lorena Bernal, a jucat un rol aproape la fel de mare în titlul câștigat de Arsenal.

Bernal l-a susținut îndeaproape pe Arteta și nu a ezitat să sară în apărarea antrenorului atunci când situația a cerut-o. În urmă cu doar câteva luni, când Arteta era criticat de fanii ”Tunarilor” Bernal a intervenit și le-a cerut suporterilor să nu pună întreaga presiune în spatele antrenorului. 

Victoria nu depinde doar de el, dar, cu siguranță, el face tot ce poate pentru a obține cele mai bune rezultate” a scris Bernal pe rețelele sociale. 

Lorena Bernal este o actriță foarte apreciată în Spania. Soția lui Mikel Arteta s-a născut în San Miguel de Tucuman, Argentina, la 12 mai 1981. La vârsta de nouă ani, s-a mutat în San Sebastian, Spania, unde și-a petrecut copilăria și anii adolescenței.

Lorena activează în lumea modelingului încă de la vârsta de șapte ani, iar interesul ei pentru actorie a început să se dezvolte în adolescență, când a urmat cursuri de teatru. Numele ei a devenit cunoscut după ce a câștigat concursul Miss Spania 1999, la doar 17 ani.

