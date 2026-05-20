”Tunarii” au câștigat titlul în Premier League după o pauză de 22 de ani, iar antrenorul Mikel Arteta este principalul artizan al succesului.
Ea este femeia din spatele titlului câștigat de Arsenal: "Nu depinde doar de el!"
Arsenal a devenit campioana Angliei cu o etapă înainte de finalul sezonului, după ce Manchester City a remizat cu Bournemouth, scor 1-1.
Totuși, și tehnicianul spaniol de pe banca lui Arsenal a avut în spatele lui un sprijin uriaș. Soția sa, Lorena Bernal, a jucat un rol aproape la fel de mare în titlul câștigat de Arsenal.
Bernal l-a susținut îndeaproape pe Arteta și nu a ezitat să sară în apărarea antrenorului atunci când situația a cerut-o. În urmă cu doar câteva luni, când Arteta era criticat de fanii ”Tunarilor” Bernal a intervenit și le-a cerut suporterilor să nu pună întreaga presiune în spatele antrenorului.
”Victoria nu depinde doar de el, dar, cu siguranță, el face tot ce poate pentru a obține cele mai bune rezultate” a scris Bernal pe rețelele sociale.
Lorena Bernal este o actriță foarte apreciată în Spania. Soția lui Mikel Arteta s-a născut în San Miguel de Tucuman, Argentina, la 12 mai 1981. La vârsta de nouă ani, s-a mutat în San Sebastian, Spania, unde și-a petrecut copilăria și anii adolescenței.
Lorena activează în lumea modelingului încă de la vârsta de șapte ani, iar interesul ei pentru actorie a început să se dezvolte în adolescență, când a urmat cursuri de teatru. Numele ei a devenit cunoscut după ce a câștigat concursul Miss Spania 1999, la doar 17 ani.
