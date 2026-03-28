Alexandru Hațieganu
O tribună a stadionului echipei Inter Miami a fost redenumită după Lionel Messi. 

Inter Miami, gest superb în cinstea lui Lionel Messi

Conducerea lui Inter Miami a făcut un gest pentru a-l omagia pe Lionel Messi (38 de ani). Oficialii clubului american au redenumit un sector al stadionului după starul argentinian. 

Chase Stadium este arena pe care Inter Miami evoluează în campionat de la inaugurarea din 2020, având o capacitate de 21.550 de locuri. 

„Messi va lua parte la un caz unic în sportul global: un atlet care joacă, în mod regulat, pe stadionul său de acasă, cu o tribună numită în onoarea sa” - a transmis Inter Miami, prin intermediul unui comunicat.

Messi a scris istorie și pentru Inter Miami

Lionel Messi a apucat să scrie istorie și pentru Inter Miami, club la care a ajuns liber de contract în vara anului 2023 după despărțirea de PSG. 

Messi a cucerit alături de gruparea din Miami trei trofee majore: Leagues Cup (2023), Supporters' Shield (2024) și MLS Cup (2025). 

În total, Lionel Messi a jucat pentru Inter Miami în 94 de meciuri oficiale, în care a marcat 82 de goluri și a oferit 44 de pase decisive. 

