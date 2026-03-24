Lionel Messi l-a depăşit pe legendarul fotbalist brazilian Pele în privinţa numărului de goluri marcate din lovituri libere directe, cu ocazia ultimului meci disputat pentru echipa sa de club, Inter Miami, informează cotidianul sportiv Marca.

Messi, 71 de goluri din lovitură liberă, față de 70 ale lui Pele

Messi a înscris duminică în victoria obţinută în deplasare de Inter Miami, cu scorul de 3-2, în faţa formaţiei New York City FC şi a ajuns la un total de 71 de goluri reuşite din lovituri libere directe.

Starul argentinian l-a devansat astfel pe Pele, triplu campion mondial cu selecţionata Braziliei, autorul a 70 de goluri din lovituri libere în cursul carierei sale.

Lider în top este Juninho Pernabucano, cu 77 de reușite

Căpitanul selecţionatei Argentinei, în vârstă de 38 de ani, vizează acum recordul istoric deţinut de un alt fotbalist brazilian, Juninho Pernambucano, care a marcat 77 de goluri din lovituri libere directe.

Retras din activitate în 203, Juninho Pernambucano a evoluat în cursul carierei sale la echipele Sport Recife, Vasco da Gama, Olympique Lyon, Al-Gharafa şi New York Red Bulls, scrie Agerpres.