Superstarul argentinian Lionel Messi a înscris miercuri al 900-lea gol din cariera sa, însă a reuşit să evite eliminarea echipei sale, Inter Miami, in optimile de finală ale Ligii Campionilor CONCACAF, în faţa unei alte formaţii americane, Nashville FC.

Inter Miami, 1-1 cu Nashville FC în Champions League, rezultat insuficient pentru calificare

Messi (38 ani) a deschis scorul în minutul 7 al întâlnirii disputate pe teren propriu de gruparea din Florida şi încheiată la egalitate, 1-1.

Pentru oaspeţi a marcat Cristian Espinoza, în repriza secundă (74).

Meciul tur s-a încheiat cu un scor alb, 0-0, astfel că Nashville SC s-a calificat în faza următoare graţie regulii golului marcat în deplasare.

Graţie reuşitei de miercuri, Messi a ajuns la 81 de goluri înscrie de la sosirea sa în Liga nord-americană de fotbal (MLS), în 2023.