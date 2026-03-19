VIDEO Messi 900! Lionel Messi a marcat golul 900 din carieră - îl ajunge pe Cristiano Ronaldo?

Încă o reușită istorică pentru superstarul argentinian.

Lionel MessiCristiano RonaldoInter MiamiMLSfc barcelona
Superstarul argentinian Lionel Messi a înscris miercuri al 900-lea gol din cariera sa, însă a reuşit să evite eliminarea echipei sale, Inter Miami, in optimile de finală ale Ligii Campionilor CONCACAF, în faţa unei alte formaţii americane, Nashville FC.

Inter Miami, 1-1 cu Nashville FC în Champions League, rezultat insuficient pentru calificare

Messi (38 ani) a deschis scorul în minutul 7 al întâlnirii disputate pe teren propriu de gruparea din Florida şi încheiată la egalitate, 1-1.

Pentru oaspeţi a marcat Cristian Espinoza, în repriza secundă (74).

Meciul tur s-a încheiat cu un scor alb, 0-0, astfel că Nashville SC s-a calificat în faza următoare graţie regulii golului marcat în deplasare.

Graţie reuşitei de miercuri, Messi a ajuns la 81 de goluri înscrie de la sosirea sa în Liga nord-americană de fotbal (MLS), în 2023.

Golul 900, la 21 de ani de la prima sa reușită ca profesionist

Octuplul câştigător al Balonului de Aur a înscris anterior 672 de goluri pentru FC Barcelona, 32 pentru Paris Saint-Germain, precum şi 115 goluri pentru selecţionata Argentinei, cu care a cucerit titlul de campion mondial în 2022.

Golul cu numărul 900 al lui Lionel Messi a venit la 21 de ani de la prima sa reuşită ca profesionist, când avea doar 17 ani, într-un meci câştigat de FC Barcelona cu scorul de 2-0 în faţa formaţiei Albacete, în 2005, scrie Agerpres.

Marele rival Cristiano Ronaldo are 965 de goluri

Marele său rival, portughezul Cristiano Ronaldo, aflat în continuare în activitate la 41 de ani, a depăşit deja bariera de 900 de goluri, fiind deţinătorul recordului în fotbalul profesionist, cu 965 de realizări.

Legenda fotbalului brazilian Pele este creditat cu peste 1.000 de goluri, însă această performanţă face obiectul dezbaterilor, în condiţiile în care statisticile fixează totalul său oficial la 762 de goluri, marcate pentru echipele Santos FC, New York Cosmos şi selecţionata Braziliei.

