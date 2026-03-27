Moartea lui Diego Armando Maradona, survenită pe 25 noiembrie 2020, continuă să genereze durere și tristețe în lumea fotbalului. Recent, Gabriel Batistuta, fost coechipier la echipa națională a Argentinei cu Maradona la Campionatul Mondial din 1994, a oferit o reflecție puternică asupra nefericitului moment.

Gabriel Batistuta, marcat profund de moartea lui Diego Maradona

Fostul atacant a fost vizibil emoționat când și-a amintit de ultimele zile ale lui Maradona și a regretat că nu l-a putut ajuta. „A fost un om grozav, cu tot cu problemele lui, dar un om grozav. Am încercat întotdeauna să-i spun adevărul, chiar dacă era cu 10 ani mai mare decât mine. Când simt ceva, o spun. Probabil asta l-a făcut să mă respecte”, a dezvăluit Batistuta, în podcastul lui Rio Ferdinand, citat în presa din Argentina.

A continuat apoi cu unele dintre cele mai de impact cuvinte: „A murit singur, nimeni nu a fost cu el. A murit ca un câine. Nu am făcut prea multe pentru el ca să-l protejăm. Este ceva la care nu-mi place să mă gândesc. Mă învinovățesc și pe mine”.

Îngrijorat ca Lionel Messi să nu aibă aceeași soartă

Batistuta și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea pentru viitorul lui Lionel Messi și speranța că aceeași soartă să nu i se întâmple: „Dacă iubești pe cineva, trebuie să-l ajuți atunci când are nevoie, chiar dacă este dificil să te descurci cu el. Este trist. Nu este un sentiment plăcut. Ne-a oferit tuturor momente incredibile. Sper să nu i se întâmple asta lui Messi”.

În aceeași conversație cu Rio Ferdinand, Batistuta i-a analizat pe cei doi titani. „Sunt diferiți. Messi a marcat peste 1.000 de goluri (n.r.- 901), iar Maradona a marcat mult mai puține. Messi este un tip calm, iar Maradona nu a fost. Maradona a fost cel mai bun pentru că putea juca, controla arbitrul și adversarul. Era capabil să facă lucruri incredibile, iar Messi poate face și asta, dar îi lipsește acea carismă, acel farmec”, a comentat el.

De asemenea, el a subliniat constanța căpitanului argentinian actual: „Messi este în top de peste 20 de ani. Este pur și simplu incredibil. Chiar și la Inter Miami, el își dorește în continuare să marcheze și să câștige; rămâne competitiv. Sunt sigur că va face o treabă excelentă la Cupa Mondială. Poate câștiga din nou Cupa Mondială cu Argentina”.