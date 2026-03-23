Leo Messi, gol de senzație pentru Inter Miami!

Cu puţin mai puţin de trei luni înainte de Cupa Mondială, unde Argentina îşi va apăra titlul, Lionel Messi, în vârstă de 38 de ani, a marcat duminică seara al 901-lea gol al carierei sale împotriva echipei New York City FC, în cadrul etapei a 5-a din MLS.

Messi a executat o lovitură liberă din centrul terenului, de la aproape 25 de metri. Şutul său a fost deviat şi l-a surprins pe portarul Matt Freese.

Miami a obţinut victoria, a treia din ultimele cinci meciuri de campionat, graţie unui gol marcat de fundaşul brazilian Micael (victorie cu 2-3), scrie News.ro.

Sud-americanul a marcat cinci goluri în ultimele cinci meciuri disputate cu echipa din Florida, în toate competiţiile. Câştigătorul a opt Balonuri de Aur şi-a prelungit contractul în octombrie anul trecut până în 2028.