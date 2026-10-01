GALERIE FOTO Genoa, plină de staruri la București! El Shaarawy și fiul lui Robinho sunt gata de amicalul cu Rapid

Genoa, plină de staruri la București! El Shaarawy și fiul lui Robinho sunt gata de amicalul cu Rapid Fotbal extern
SPORT.RO
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Rapid va juca un amical de gală cu Genoa.

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Rapid va disputa un amical pe teren propriu împotriva lui Genoa, iar partida de pregătire va avea loc vineri, 2 octombrie de la ora 19:00.

Cele două echipe au același acționar majoritar, pe Dan Șucu, acestea fiind principalul motiv pentru care cele două formații se înfruntă în această pauză internațională.

Genoa a sosit la București: El Shaarawy și fiul lui Robinho, printre vedetele „grifonului”

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Genoa a ajuns la București pentru a se pregăti de amicalul de gală din „Giulești” cu Rapid, iar Daniele De Rossi a adus jucătorii de bază ai echipei din Serie A.

Din lotul lui Genoa nu lipsesc Stephan El Shaarawy și Robinho Junior, dar și Franz Stolz, fostul portar austriac de la Rapid.

Daniel Pancu, înaintea amicalului cu Genoa: „Este un test important”

Daniel Pancu a vorbit despre amicalul lui Rapid din Giulești de vineri seară și s-a arătat mulțumit de nivelul ridicat al acestei partide de pregătire care se joacă înaintea meciului cu ”U” Cluj din Superliga.

Antrenorul Rapidului a pus accent și pe importanța acestui meci amical din perspectiva lui Dan Șucu.

„Amical cu Genoa, un meci foarte tare şi binevenit, zic eu, pentru U Cluj, viitorul adversar. Pauza nu e atât de lungă, pentru că ei sunt avantajaţi, pentru că vor juca cu CFR, dar va trebui să ne descurcăm.

Este important pentru patron, în primul rând. Este un test important, pentru că îşi vede ambele echipe în acelaşi timp. Pentru suporterii noştri, pentru că au ocazia, după mult timp, să vadă un alt tip de adversar în Giuleşti, şi pentru jucătorii noştri.

Nu ştiu câţi dintre ei, probabil că cei de la CFR sigur, dar restul... Mă tot chinui de două săptămâni, dar acum, că îl văd pe analist, o să-l pun să scoată. Nu ştiu câte meciuri au în cupele europene.

Tot vorbim de meciul cu Genoa că este un meci european. Tot se vorbeşte la Rapid de trei ani de zile de obiectiv Europa, obiectiv nerealizat până în acest moment.

Sunt şi eu curios câţi jucători au meciuri în cupele europene de la noi, pentru că nu ştiu să fie mai mult de cinci. De asta sunt foarte importante, aşa cum sunt meciurile amicale din perioada de pregătire, vară-iarnă, pentru că avem o altfel de adversitate şi sigur că contează.

Contează foarte mult acest meci pentru noi, să ne vedem nivelul şi să vedem dacă suntem aproape de fotbalul adevărat.”, a spus Pancu, pentru Prima Sport.

După zece etape desfășurate în primul eșalon al României, Rapid se află pe poziția secundă cu 21 de puncte. Șase victorii, trei rezultate de egalitate și un singur eșec a înregistrat până acum formația dirijată de Daniel Pancu.

De cealaltă parte, Genoa e în subsolul clasamentului din Serie A după cinci runde. ”Grifonul” ocupă locul 19 cu un singur punct, după ce a înregistrat patru eșecuri și un singur rezultat de egalitate în noua stagiune.

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