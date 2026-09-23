Echipa lui Dan Șucu a strâns un singur punct în primele cinci etape din Serie A și ocupă penultimul loc în clasament.

Ultimul rezultat, 1-2 cu Parma, a amplificat presiunea asupra antrenorului italian. Mai multe case de pariuri din Italia oferă o cotă de 2,5 pentru ca Dan Șucu să continue sezonul cu un alt tehnician.

Daniele De Rossi, OUT?

De Rossi a preluat Genoa sezonul trecut, după ce Dan Șucu a decis despărțirea de Patrick Vieira. Italianul a găsit echipa cu trei puncte după nouă etape și a obținut nouă victorii, opt remize și 12 înfrângeri până la finalul sezonului.

Startul actualului sezon este însă unul dintre cele mai slabe din istoria recentă a clubului. Genoa nu a mai avut un singur punct după primele cinci etape din sezonul 1957-1958. Atunci, echipa a reușit să evite retrogradarea și a încheiat campionatul pe locul 10, după o schimbare pe banca tehnică.