După zece etape desfășurate în primul eșalon al României, Rapid se află pe poziția secundă cu 21 de puncte. Șase victorii, trei rezultate de egalitate și un singur eșec a înregistrat până acum formația dirijată de Daniel Pancu.

De cealaltă parte, Genoa e în subsolul clasamentului din Serie A după cinci runde. ”Grifonul” ocupă locul 19 cu un singur punct, după ce a înregistrat patru eșecuri și un singur rezultat de egalitate în noua stagiune.

Rapid - Genoa, amical frățește pe Giulești în pauza internațională. Când are loc meciul de pregătire

Rapid a anunțat că Genoa vine în Giulești pentru un amical de lux programat vineri, 2 octombrie, de la ora 19:00

”Genoa vine în Giulești! Unele povești nu se termină. Ele se continuă prin noile generații. În 1938, Rapid și Genoa se întâlneau în sferturile Cupei Europei Centrale.

Acum, 88 de ani mai târziu, cele două cluburi se întâlnesc din nou. De data aceasta, într-un meci amical, dar cu aceeași emoție pe care o poate da fotbalul și cu o poveste care leagă două cluburi cu tradiție.

FC Rapid – Genoa CFC

Vineri, 2 octombrie

19:00

Stadionul Rapid - Giulești

Pentru cei care au crescut cu Rapidul. Pentru cei care îl duc mai departe. Și, mai ales, pentru cei care abia acum încep să-l descopere”, se arată în comunicatul emis de echipa din Grant.

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