Genk, un capitol incheiat pentru Hagi? Belgienii il dau plecat pe Ianis in aceasta iarna! Ce scrie presa despre mijlocasul roman

Hagi nu a reusit sa impresioneze in tricoul celor de la Genk, dar nici belgienii nu i-au oferit prea multe ocazii sa o faca. Jurnalistii din Belgia anunta ca o despartire dintre Hagi si Genk pare inevitabila, dupa doar jumatate de an.

Ianis nu este multumit cu statutul de rezerva la club, iar asteptarile clubului de la jucator nu au fost satisfacute.

"Nu primeste sansa sa joace suficient de des", au scris cei de la voetbal24.be. Sursa citata mai noteaza ca transferul lui Ianis s-ar putea realiza dupa 1 ianuarie.

Nu se specifica nimic despre posibila destinatie a mijlocasului roman.

Ianis Hagi a semnat cu Genk in vara acestui an cand in schimbul sau au fost platite 4 milioane de euro celor de la Viitorul Constanta.

Internationalul roman nu a avut impactul asteptat in Belgia si a reusit sa inscrie doar 3 goluri in cele 529 minute jucate.

Este a doua echipa dintr-un campionat strain la care Ianis nu reuseste sa se impuna, dupa perioada esuata din campionatul Italiei la Fiorentina.