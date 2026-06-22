Alessio Lisci (40 de ani) este oficial noul antrenor al lui PAOK Salonic. Italianul a sosit duminică seară în Grecia, iar luni a fost prezentat oficial de clubul din Grecia.

Alessio Lisci, noul antrenor al lui PAOK

Lisci tocmai s-a despărțit de Osasuna, formație din LaLiga pe care a pregătit-o timp de un sezon. Italianul și-a îndeplinit dramatic obiectivul, reușind să salveze echipa de la retrogradare în ultima etapă.

Cariera de antrenor a lui Lisci a început în academia lui Lazio, dar apoi s-a legat exclusiv de Spania. A mai lucrat în LaLiga la Levante, în sezonul 2021/2022, dar și în liga a doua, la CD Mirandes.

"Lisci vine pe Toumba după o carieră remarcabilă, în care a demonstrat o filozofie competitivă clară, pasiune pentru fotbal și o dedicare față de munca zilnică. Sunt elementele esențiale și necesare ADN-ului echipei noastre", a transmis PAOK.

Numirea lui Lisci vine la câteva zile după ce Răzvan Lucescu și-a anunțat oficial al doilea mandat la PAOK Salonic, unul care a durat cinci sezoane.

Cu Alessio Lisci pe bancă, PAOK Salonic ar putea înfrunta Universitatea Cluj în turul 2 preliminar din Europa League. Ardelenii trebuie să treacă însă mai întâi de adversara din primul tur, Dinamo Kiev.