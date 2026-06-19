Antrenorul român mai avea contract până la finalul sezonului următor, dar cele două părți au decis de comun acord să încheie colaborarea.

Savvidis a renunțat la varianta Marino Pusic

În cele două mandate petrecute pe banca grecilor, Răzvan Lucescu a cucerit titlul de campion al Greciei în două rânduri și două Cupe ale Greciei.

Presa din Grecia a scris că antrenorul favorit să îi ia locul lui Răzvan Lucescu ar fi Marino Pusic, însă realitatea ar fi diferită. Marino Pusic s-a despărțit recent de Al-Jazira și părea că va semna cu formația din Salonic, însă, conform Voria.gr, Ivan Savvidis și restul conducerii lui PAOK s-au răzgândit.

În urma unei recomandări primite din partea lui Vierinha, fostul jucător al lui PAOK Salonic, și a lui Leo Matos, directorul sportiv al lui PAOK, se pare că Ivan Savvidis s-a decis să dea undă verde pentru numirea altui antrenor.