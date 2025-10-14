Selecționerul Emiratelor Arabe Unite a pus presiune pe arbitri înaintea meciului decisiv cu Qatar, programat pentru marți, în ultima etapă a grupelor din play-off-ul asiatic pentru Campionatul Mondial din 2026.



Naționala Emiratelor are trei puncte după victoria cu Oman, în timp ce Qatar are un singur punct, obținut tot în fața Omanului. Meciul de la Doha este crucial pentru ambele echipe în lupta pentru calificare.



Oli vrea "doar dreptate"



Înaintea confruntării, Olăroiu a ținut să vorbească despre brigada de arbitri condusă de uzbekul Ilgiz Tantashev, transmițând un mesaj puternic despre importanța corectitudinii.



"Am încredere în brigada de arbitri. Îi cunosc bine calitățile centralului, nu pot spune nimic despre el și îi dorim succes, să fie la nivelul așteptat", a zis Oli, care a continuat apoi pe un ton ferm: "Aceste confruntări majore necesită cel mai înalt grad de dreptate, iar asta este tot ce ne dorim în meciul cu Qatar".



Antrenorul român a subliniat și că jucătorii săi sunt pregătiți, deși perioada de refacere după meciul intens cu Oman a fost scurtă. Acesta a menționat că s-a concentrat pe analiza adversarului și pe aspecte fizice și tehnice. Olăroiu a încheiat spunând că "toată lumea înțelege mărimea responsabilității" de a duce Emiratele Arabe Unite la un Campionat Mondial pentru a doua oară în istorie.

