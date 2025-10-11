Cosmin Olăroiu, aproape de calificarea la Campionatul Mondial! Meci nebun pentru fostul antrenor din Ghencea

Cosmin Olăroiu, aproape de calificarea la Campionatul Mondial! Meci nebun pentru fostul antrenor din Ghencea
Antrenorul român Cosmin Olăroiu este foarte aproape să obțină calificarea la Campionatul Mondial din 2026, alături de naționala Emiratelor Arabe Unite.

Cosmin Olaroiu Emiratele Arabe Unite preliminarii CM 2026
Elevii lui Olăroiu au ratat calificarea directă la Mondial, dar au debutat cu dreptul în a doua rundă a preliminariilor asiatice.

Cosmin Olăroiu, aproape de calificarea la Campionatul Mondial

Într-un meci crucial disputat sâmbătă, selecționata Emiratelor Arabe Unite a câștigat la limită duelul cu Oman, scor 2-1. Oaspeții au condus până aproape de final, dar trupa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul.

Oman a preluat conducerea în minutul 12, după autogolul lui Kouame Kouadio. Naționala Emiratelor Arabe Unite a restabilit egalitatea în minutul 76, prin Marcus Meloni. În minutul 83, Caio Lucas a marcat pentru 2-1 și a declanșat sărbătoarea în tribune.

Victoria obținută împotriva Omanului este în același timp și prima victorie pentru Cosmin Olăroiu pe banca selecționatei Emiratelor Arabe Unite. Primele două meciuri s-au încheiat la egalitate: 0-0 vs Uzbekistan și 1-1 vs Kârgâzstan.

Au mai participat la Mondial în 1990

În urma acestui rezultat, Emiratele Arabe Unite visează la Mondialul de anul viitor. Cosmin Olăroiu are nevoie de cel puțin un punct în duelul din a doua etapă, contra selecționatei din Qatar, pentru a obține calificarea.

De-a lungul istoriei, naționala Emiratelor Arabe Unite a mai obținut o singură calificare la Campionatul Mondial. S-a întâmplat în 1990. Atunci, EAU a pierdut toate meciurile din Grupa D. Germania de Vest, Iugoslavia și Columbia au completat grupa respectivă.

De-a lungul carierei, Cosmin Olăroiu a mai antrenat echipe precum FCSB, Al-Hilal sau Jiangsu Suning. El a mai fost și selecționerul Arabiei Saudite, în perioada 2014-2015.

