Cosmin Olăroiu, aproape de calificarea la Campionatul Mondial! Meci nebun pentru fostul antrenor din Ghencea

Elevii lui Olăroiu au ratat calificarea directă la Mondial, dar au debutat cu dreptul în a doua rundă a preliminariilor asiatice.



Cosmin Olăroiu, aproape de calificarea la Campionatul Mondial



Într-un meci crucial disputat sâmbătă, selecționata Emiratelor Arabe Unite a câștigat la limită duelul cu Oman, scor 2-1. Oaspeții au condus până aproape de final, dar trupa lui Cosmin Olăroiu a întors scorul.



Oman a preluat conducerea în minutul 12, după autogolul lui Kouame Kouadio. Naționala Emiratelor Arabe Unite a restabilit egalitatea în minutul 76, prin Marcus Meloni. În minutul 83, Caio Lucas a marcat pentru 2-1 și a declanșat sărbătoarea în tribune.



Victoria obținută împotriva Omanului este în același timp și prima victorie pentru Cosmin Olăroiu pe banca selecționatei Emiratelor Arabe Unite. Primele două meciuri s-au încheiat la egalitate: 0-0 vs Uzbekistan și 1-1 vs Kârgâzstan.

