Selecționata sa a învins Oman, scor 2-1, sâmbătă seară, într-un meci dramatic din play-off-ul Asiei pentru Cupa Mondială din 2026, revenind pe final după ce a fost condusă.



Meciul de pe stadionul Jassim bin Hamad din Doha începuse prost pentru echipa lui Oli. Oman a deschis scorul în prima repriză, printr-un autogol al lui Kouame Kouadio. Condusă la pauză, naționala Emiratelor a reușit să întoarcă rezultatul în ultimele minute ale partidei, grație golurilor marcate de Marcos Meloni și Caio Lucas, păstrându-și intacte șansele la calificare.



Olăroiu: "Am avut două personalități diferite"



La finalul partidei, tehnicianul român s-a arătat mândru de spiritul de luptă al elevilor săi și a dezvăluit intervenția decisivă pe care a avut-o la vestiare.



„A fost o partidă extrem de dificilă. Îi felicit pe jucători pentru insistența și determinarea cu care au obținut victoria. Este un succes meritat și corect, care ne plasează în fruntea grupei”, a transmis Olăroiu în cadrul conferinței de presă.



Antrenorul a explicat și ce a schimbat în jocul echipei sale: „Am fost nevoit să fac o modificare tehnică de anvergură la începutul reprizei secunde, pentru a schimba mentalitatea jucătorilor și a obține victoria. Am jucat două reprize cu personalități diferite, dar am făcut tot ce era necesar pentru a câștiga”.



În urma acestui succes, Emiratele Arabe Unite au nevoie doar de un rezultat de egalitate în meciul de marți, contra Qatarului, pentru a obține biletul către Mondialul din 2026. „Acum ne așteaptă meciul decisiv cu Qatar”, a adăugat Oli, care nu i-a uitat nici pe suporteri: „Vreau să le mulțumesc fanilor pentru sprijinul lor fantastic pe parcursul întregului meci”.

