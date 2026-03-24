Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova a fost convocat de urgență pentru a acoperi ”golul” lăsat de Radu. Chiar dacă, inițial, s-a zvonit că Marian Aioani ar urma să apere cu Turcia, pentru Popescu această convocare a reprezentat o adevărată oportunitate, motiv pentru care a renunțat și la vacanță.

Laurențiu Popescu va pleca la Istanbul cu echipa națională

Goalkeeper-ul de la Universitatea Craiova a fost chemat direct de la Milano, acolo unde plecase cu prietena sa. Filipe Coelho a decis să le dea câteva zile libere jucătorilor săi, iar Popescu a profitat de ocazie pentru a se relaxa în Italia.

Recent, ”tricolorii” au aflat că accidentarea lui Ionuț Radu nu este una gravă, iar acesta ar putea juca la Istanbul. Asta nu va schimba, însă, cu nimic soarta convocării lui Popescu, acesta urmând să facă deplasarea în Turcia indiferent de decizia lui Mircea Lucescu în privința titularului, scrie GSP.ro.

Și turcii au patru portari convocați pentru această acțiune: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Șengezer (Başakşehir FK), Ugurcan Cakir (Galatasaray).

Tricolorii vor întâlni naționala Turciei, joi, 26 martie, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Partida se va disputa la „Beşiktaş Park” din Istanbul și va începe la ora 19:00, 20:00 ora locală.

Dacă România va trece de Turcia, echipa pregătită de Mircea Lucescu va juca finala barajului pentru calificarea la Mondial, în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Meciul decisiv este programat pe 31 martie, de la ora 21:45.