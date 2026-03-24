Cu un lot net superior din punct de vedere valoric și cu jucători de la Real Madrid, Juventus sau Inter Milano, Turcia pleacă din postura de favorită în meciul de la baraj cu România.
În plus, ”tricolorii” au și o serie de jucători accidentați. Chiar dacă Ionuț Radu s-a refăcut miraculos, pe lista indisponibililor rămân Marius Marin, Denis Drăguș sau Louis Munteanu.
Gazzetta dello Sport merge pe mâna Turciei în meciul cu România
Gazzetta dello Sport a prefațat partida și merge pe mâna echipei lui Vicenzo Montella. Italienii au dat și un scor exact, 2-0 pentru naționala Turciei.
”Montella nu poate greși, cu Yildiz și Guler poți visa măreț. Scor exat: 2-0. Din punct de vedere tehnic, Turcia este una dintre cele mai bune echipe dintre cele care vor juca în barajul de calificare la Cupa Mondială și, datorită și avantajului terenului propriu, pleacă cu prima șansă în semifinala cu România.
Câștigătoarea acestei partide va juca în finală cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, un meci care, pentru naționala lui Montella, în cazul calificării, se anunță mult mai dificil”, au scris italienii.
Tricolorii vor întâlni naționala Turciei, joi, 26 martie, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Partida se va disputa la „Beşiktaş Park” din Istanbul și va începe la ora 19:00, 20:00 ora locală.
Dacă România va trece de Turcia, echipa pregătită de Mircea Lucescu va juca finala barajului pentru calificarea la Mondial, în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Meciul decisiv este programat pe 31 martie, de la ora 21:45.
Lotul României pentru play-off-ul CM 2026:
- PORTARI - Marian Aioani (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (CFC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (CSU Craiova, 0/0)
- FUNDAȘI - Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, 36/2), Deian Sorescu (Gaziantep FK, 23/0), Radu Drăgușin (Tottenham, 27/1), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, 44/1), Virgil Ghiță (Hannover 96, 8/1), Adrian Rus (CSU Craiova, 22/1), Andrei Coubiș (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor Bancu (CSU Craiova, 50/2), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt, 1/0)
- MIJLOCAȘI - Vladimir Screciu (CSU Craiova, 6/0), Vlad Dragomir (Pafos FC, 5/0), Răzvan Marin (AEK Atena, 72/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, 84/15), Florin Tănase (FCSB, 26/5), Ianis Hagi (Alanyaspor, 51/8), Dennis Man (PSV, 43/11), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, 33/5), Claudiu Petrila (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan Baiaram (CSU Craiova, 2/1)
- ATACANȚI - Daniel Bîrligea (FCSB, 7/2), David Miculescu (FCSB, 6/0), Marius Coman (UTA Arad, 0/0)