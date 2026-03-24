Cu un lot net superior din punct de vedere valoric și cu jucători de la Real Madrid, Juventus sau Inter Milano, Turcia pleacă din postura de favorită în meciul de la baraj cu România.

În plus, ”tricolorii” au și o serie de jucători accidentați. Chiar dacă Ionuț Radu s-a refăcut miraculos, pe lista indisponibililor rămân Marius Marin, Denis Drăguș sau Louis Munteanu.

Gazzetta dello Sport merge pe mâna Turciei în meciul cu România

Gazzetta dello Sport a prefațat partida și merge pe mâna echipei lui Vicenzo Montella. Italienii au dat și un scor exact, 2-0 pentru naționala Turciei.

”Montella nu poate greși, cu Yildiz și Guler poți visa măreț. Scor exat: 2-0. Din punct de vedere tehnic, Turcia este una dintre cele mai bune echipe dintre cele care vor juca în barajul de calificare la Cupa Mondială și, datorită și avantajului terenului propriu, pleacă cu prima șansă în semifinala cu România.

Câștigătoarea acestei partide va juca în finală cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, un meci care, pentru naționala lui Montella, în cazul calificării, se anunță mult mai dificil”, au scris italienii.

Tricolorii vor întâlni naționala Turciei, joi, 26 martie, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Partida se va disputa la „Beşiktaş Park” din Istanbul și va începe la ora 19:00, 20:00 ora locală.

Dacă România va trece de Turcia, echipa pregătită de Mircea Lucescu va juca finala barajului pentru calificarea la Mondial, în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Meciul decisiv este programat pe 31 martie, de la ora 21:45.

