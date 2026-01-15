Galatasaray vrea să se întărească pentru a doua parte a sezonului! Campioana Turciei are nevoie să își consolideze lotul cu jucători turci, pentru a respecta regulamentul stabilit de TFF (Federația Turcă de Fotbal) cu privire la numărul jucătorilor autohtoni din lot, dar țintește și aducerea de fotbaliști importanți din Europa!

Revoluție la Galatasaray, după eșecul cu Fenerbahce. Ce transferuri pregătește

Fenerbahce a învins-o cu scorul de 2-0 pe Galatasaray în finala Supercupei Spaniei și a cucerit trofeul. Meciul a fost transmis LIVE pe VOYO. Acum, învinsa pregătește mutările iernii, pentru triumful din campionat, iar în presa internațională au apărut numele de jucători importanți care sunt doriți.

Cele mai mari șanse să ajungă în curând la Galatasaray le are Mathys Tel (20 de ani, atacant central francez, legitimat la Tottenham), Antonio Rudiger (32 de ani, fundaș central neamț, Real Madrid), Andrei (24 de ani, mijlocaș defensiv brazilian, Wolves), Manuel Ugarte (24 de ani, mijlocaș defensiv uruguaian, Manchester United), dar și Ademola Lookman (28 de ani, atacant nigerian, Atalanta) și Fabian Ruiz (29 de ani, mijlocaș central spaniol, PSG).

Mauro Icardi, pe picior de plecare de la Galatasaray

Altfel, Mauro Icardi (32 de ani) se află la un moment crucial al carierei. Atacantul argentinian are contract cu Galatasaray până în 2026, dar negocierile pentru prelungirea înțelegrii au reapărut pe masa conducătorilor turci, iar viitorul său devine din ce în ce mai incert.

În patru sezoane la Istanbul, Icardi a înscris 70 de goluri în 110 meciuri oficiale și a contribuit la câștigarea a cinci trofee. În acest sezon a marcat 9 goluri în 710 minute, având o medie de un gol la 79 de minute, chiar dacă începe frecvent din postura de rezervă, Victor Osimhen fiind preferat ca titular.

Cu toate acestea, prelungirea contractului cu Galatasaray presupune o reducere salarială semnificativă. Conform presei din Turcia, conducerea i-a oferit o propunere de doi ani până în 2028, dar salariul anual ar scădea de la 10 milioane de euro la 5 milioane, ceea ce îl determină pe Icardi să ia în considerare plecarea.

Unde poate ajunge Mauro Icardi

Pe lângă varianta Turciei, argentinianul are mai multe opțiuni: un posibil transfer înapoi în Argentina, la River Plate sau Newell’s Old Boys, dar și oferte din Spania. Presa spaniolă scrie despre interesul echipelor La Liga promovate, Elche și Real Oviedo, ambele luptând pentru evitarea retrogradării.

În schimb, Icardi a refuzat deja propuneri din ligile „exotice” din Arabia Saudită și Qatar, deși sunt avantajoase din punct de vedere financiar, semn că prioritățile sale includ și un obiectiv sportiv: Cupa Mondială, la care nu a mai fost convocat din 2018.

