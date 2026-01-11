Umit Akdag, fotbalistul celor de la Alanyaspor, este unul dintre jucătorii promițători din campionatul Turciei, iar marile echipe din Țara Semilunei se luptă pentru semnătura sa.

Trabzonspor, prima ofertă oficială pentru Umit Akdag

Numele lui Umit Akdag a ajuns pe listele celor de la Galatasaray și Trabzonspor, două dintre cele mai importante cluburi din Turcia.

Presa turcă a anunțat că pentru Umit Akdag a ajuns și prima ofertă oficială. Trabzonspor a ”furat startul” și a făcut o ofertă aproape de patru milioane de euro pentru fotbalistul care a reprezentat România la juniori.

TakaGazete a scris că unul dintre motivele pentru care Trabzonspor a ales să facă o ofertă pentru Umit Akdag este faptul că fotbalistul nu a acceptat, cel puțin deocamdată, să accepte convocarea la prima reprezentativă a României.

Inițial, Alanyaspor a cerut șase milioane de euro în schimbul lui Umit Akdag, însă pare că echipa de care aparține fotbalistul cu cetățenie dublă și-a mai micșorat pretențiile financiare, iar negocierile sunt aproape să se încheie.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Umit Akdag, conform Transfermarkt.

Umit Akdag nu a luat încă o decizie cu privire la viitorul său la echipa națională. Dorit de Mircea Lucescu la prima reprezentativă a României, Akdag ar înclina mai degrabă spre naționala Turciei, însă nu a primit o convocare din partea Federației din Turcia.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a dezvăluit recent faptul că este încrezător că, în cele din urmă, Umit Akdag va accepta convocarea la naționala României.