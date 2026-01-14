Campioana României va disputa primul meci oficial din 2026 vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00, pe terenul nou-promovatei FC Argeș, în etapa a 22-a. Partida de la Mioveni va fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.



La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova este lider în Superliga, cu 40 de puncte, urmată de Rapid București, cu 39. FC Botoșani ocupă locul 3, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo, aflată pe poziția a patra. FC Argeș se află pe locul 5, iar Oțelul Galați completează top 6, cu 33 de puncte. La polul opus, FCSB se află doar pe locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj este pe 11, cu 26.



MM Stoica schimbă macazul! Din ce ţară vrea să transfere FCSB: "E ceva special"



În acest context, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre strategia de mercato a roș-albaștrilor și despre schimbarea piețelor vizate pentru transferuri.



După negocierile eșuate cu un mijlocaș portughez, oficialul campioanei a anunțat că FCSB va renunța la prima ligă din Portugalia, din cauza prețurilor și salariilor ridicate.



MM Stoica a explicat că atenția clubului se va muta spre Franța, mai exact către Ligue 2 și National, liga a doua și a treia din Hexagon.



Oficialul FCSB a oferit drept exemplu transferul lui Steven Nsimba, atacant adus de Universitatea Craiova din liga a treia franceză, care a reușit să facă diferența inclusiv în cupele europene.



„Portugalia am urmărit-o atent, primele două ligi, dar am renunțat la prima ligă. Sunt apărători cumpărați de echipe ca Famalicao cu două, două milioane și jumătate de euro. Am văzut un jucător excepțional care termina contractul, dar pretențiile erau mult peste ce s-a plătit vreodată în fotbalul românesc. Am abandonat”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.



„În Franța au început să scadă salariile în liga a doua, iar în liga a treia poate părea prea jos, dar Franța e ceva special. Au o adâncime a lotului la nivel de echipă națională cum nu mai are nimeni”, a continuat oficialul campioanei.



„Nsimba era un jucător oarecare în National și a venit să facă diferența, inclusiv în cupele europene. Sunt mai greu de depistat, dar sunt jucători de mare calitate. Nu ne permitem să oferim salarii care să atragă jucători interesați doar de bani”, a concluzionat președintele CA al FCSB.

Elias Charalambous a făcut anunțul despre Andre Duarte



Andre Duarte a bătut palma cu FCSB în urmă cu mai bine de o lună și a fost prezentat oficial la finalul anului trecut. Fundașul portughez a evoluat în meciurile de pregătire din cantonamentul de iarnă și este pregătit acum pentru debutul oficial în Superliga.



Înaintea confruntării cu FC Argeș, Elias Charalambous a vorbit despre adaptarea lui Duarte și a transmis un mesaj clar în privința noului transfer.



„Duarte se antrenează bine, ca să fiu sincer. Și-a arătat calitatea încă din primul meci. Are toate caracteristicile de care avem nevoie și s-a adaptat foarte ușor la stilul nostru de joc”, a declarat antrenorul FCSB la conferința de presă.



Andre Duarte va fi titular încă de la primul meci de campionat. Mihai Stoica a anunțat că Daniel Graovac este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, iar Siyabonga Ngezana nu este refăcut complet după participarea la Cupa Africii.



În centrul apărării, Duarte ar urma să facă pereche fie cu Joyskim Dawa, fie cu Mihai Lixandru, în funcție de decizia staffului tehnic.

