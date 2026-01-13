Manchester City a trecut printr-o reconstrucție în vară. A pierdut mai mulți jucători importanți pentru istoria recentă a clubului, iar Pep Guardiola a adus alte nume grele la echipa sa.



Bernardo Silva pleacă de la Manchester City



Tot din această categorie face parte și Bernardo Silva (31 de ani), care evoluează din 2017 pentru Manchester City, și care va deveni, în vară, liber de contract. Sunt șanse tot mai mari ca cele două părți să se despartă, având în vedere că nu au apărut zvonuri legate de o prelungire a înțelegerii portughezului.



În ultima vreme, Galatasaray a fost clubul care l-a abordat pe lusitan, scrie The Sun. Turcii speră să-l transfere pe starul lui Manchester City și sunt gata să folosească ”asul din mânecă”: pe Ilkay Gundogan, fostul coleg și cel mai bun prieten al lui Bernardo.



În 2017, Manchester City plătea 50 de milioane de euro pentru a-l aduce pe portughez la cererea lui Pep Guardiola. În perioada petrecută pe Etihad Stadiun, Bernardo Silva și-a trecut în palmares toate trofeele posibile alături de echipa de club.



Are șase titluri, două FA Cup, patru Cupe ale Ligii Angliei, trei Supercupe și un trofeu UEFA Champions League, cucerit în sezonul 2022-2023.



Guardiola, întrecut de Arsenal și Manchester United



Pep Guardiola a devenit manager și antrenor principal la Manchester City în vara anului 2016. De atunci, catalanul a cheltuit pentru transferuri 1.100.000.000 de euro!



Totuși, în mod paradoxal, nu City a fost gruparea din Premier League cu cele mai mari cheltuieli de la venirea lui Guardiola. „Cetățenii” sunt depășiți la sumele de transfer de Manchester United și Arsenal Londra.

