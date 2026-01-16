Fostul mijlocaș de la Bayern Munchen și Juventus Torino se va întoarce în Italia, acolo unde și-a trecut în palmares trei titluri de campion. Nu va juca, însă, în Serie A, ci în Serie B.



Douglas Costa a semnat cu Chievo Verona



Chievo Verona este echipa care a anunțat oficial înțelegerea cu experimentatul fotbalist brazilian. Astfel, Douglas Costa revine în Europa la 35 de ani.



Ultima oară când sud-americanul a evoluat în Europa a fost în 2022. Juventus l-a cedat, apoi, în Major League Soccer, la LA Galaxy, iar apoi a mai trecut pe la Fluminense și Sydney FC.



”Chievo Verona anunță că a ajuns la un acord cu Douglas Costa până la finalul acestui sezon”, a transmis clubul, prin intermediul unui comunicat.



Douglas Costa are un CV impresionant, cu 11 titluri de campion. Cinci dintre ele sunt cucerite cu Șahtior Donețk, acolo unde a fost antrenat și de Mircea Lucescu, iar apoi și-a mai trecut în palmares trei cu Bayern și trei cu Juventus.



De asemenea, brazilianul se poate lăuda și cu 31 de selecții la naționala țării sale.

