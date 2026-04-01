Reprezentativa lui Gennaro Gattuso a câștigat semifinala barajului cu Irlanda de Nord, scor 2-0, dar a pierdut în finală cu Bosnia, scor 1-1, 1-4 d.l.d.

Bosniacii au obținut a doua calificare din istorie la Campionatul Mondial, în timp ce italienii sunt la al treilea turneu final consecutiv ratat.

Mario Balotelli a reacționat categoric după ce Italia a ratat calificarea la CM 2026

Mario Balotelli (35 de ani), fost internațional italian cu 36 de apariții la prima reprezentativă și 14 goluri, a scris un mesaj scurt pe rețelele social media după ce Italia a ratat calificarea la CM 2026.

”Mândru că sunt italian, orice s-ar întâmpla”, a scris Mario Balotelli pe Instagram.