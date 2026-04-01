Mario Balotelli a reacționat categoric după ce Italia a ratat calificarea la CM 2026

Mario Balotelli a reacționat categoric după ce Italia a ratat calificarea la CM 2026 CM 2026
Italia a pierdut cu Bosnia marți seară.

Reprezentativa lui Gennaro Gattuso a câștigat semifinala barajului cu Irlanda de Nord, scor 2-0, dar a pierdut în finală cu Bosnia, scor 1-1, 1-4 d.l.d.

Bosniacii au obținut a doua calificare din istorie la Campionatul Mondial, în timp ce italienii sunt la al treilea turneu final consecutiv ratat.

Mario Balotelli a reacționat categoric după ce Italia a ratat calificarea la CM 2026

Mario Balotelli (35 de ani), fost internațional italian cu 36 de apariții la prima reprezentativă și 14 goluri, a scris un mesaj scurt pe rețelele social media după ce Italia a ratat calificarea la CM 2026.

”Mândru că sunt italian, orice s-ar întâmpla”, a scris Mario Balotelli pe Instagram.

Balotelli a bifat ultimul meci pentru ”Squadra Azzurra” în 2018, în meciul cu Polonia (1-1) din grupa 3 a urnei valorice ”A” din UEFA Nations League. A fost titular și schimbat în minutul 62 atunci.

Italia ratează al treilea Mondial consecutiv

"Squadra Azzura" nu a mai participat la un Campionat Mondial din 2014, ediție organizată în Brazilia. Italienii au ajuns acum la trei eliminări consecutive la baraj. Suedia (2018) și Macedonia de Nord (2022) au răpus Italia în ultimele două campanii, iar acum a fost rândul Bosniei. 

Italia împarte cu Germania locul 2 în clasamentul all-time al campioanelor mondiale. Ambii giganți au câte patru titluri mondiale. Brazilia este lider în acest clasament, cu cinci Cupe Mondiale.

La ultimul Campionat Mondial găzduit de Statele Unite, în 1994, Italia a ajuns până în finală. Brazilia a câștigat ultimul act la loviturile de departajare, scor 3-2, după ce Baresi, Massaro și Roberto Baggio au ratat de la 11 metri. 

