Oficialul clubului din Emiratele Arabe Unite a mărturisit că atacantul italian de 35 de ani a fost contactat după o simplă filtrare a jucătorilor liberi de contract pe site-ul de specialitate Transfermarkt.

„Super Mario” a semnat un contract valabil pe doi ani și jumătate cu formația din liga secundă a Emiratelor, o mutare care a luat prin surprindere lumea fotbalului.

Omul de afaceri italian Pietro Laterza, care a preluat clubul în luna octombrie a anului trecut, a explicat că nu a fost vorba despre negocieri complicate sau strategii complexe de scouting, ci de o nevoie urgentă și o soluție găsită online.

„Ne-am întâlnit la începutul lui decembrie și a fost suficientă o singură discuție pentru a încheia acordul. Mario este un profesionist serios care are o dorință imensă de a reveni pe teren. În perioada de mercato din ianuarie puteam aduce doar un singur jucător străin și l-am ales pe el. Totul a pornit de la o căutare pe Transfermarkt printre fotbaliștii fără contract. Imediat ce i-am citit numele, am demarat contactele cu anturajul său. Este motivat, se simte bine. Aveam nevoie de un atacant gata să marcheze. Pentru Balotelli, Dubai este locul potrivit de unde să o ia de la capăt”, a spus Laterza într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Misiune de salvare de pe ultimul loc

Al Ittifaq nu traversează cea mai bună perioadă, iar aducerea fostului vârf de la Inter și Manchester City este văzută ca o ultimă speranță pentru redresarea sezonului. Echipa se află într-o situație critică în clasament, iar președintele clubului, care este și patronul celor de la Chievo Verona (în prezent în Serie D), mizează totul pe experiența italianului.

„Va fi golgheterul nostru. În octombrie am preluat clubul de la Rosario Pelligra, președintele Cataniei. Suntem nou-promovați, iar turul de campionat a fost complicat. Avem 6 puncte și ocupăm ultima poziție în clasament. Mai este timp să recuperăm. Obiectivul este să terminăm pe primele două locuri și să obținem promovarea în prima divizie”, a mai transmis oficialul.

În vestiarul arabilor, Balotelli nu va fi singurul italian. El îi va găsi acolo pe Jacopo Da Riva, mijlocaș crescut de Atalanta, pe fundașul Gianluca Santini și pe Djavan Anderson, fost jucător la Lazio, într-o echipă care încearcă să creeze o legătură puternică cu fotbalul din Peninsulă, deși regulile locale impun ca 70% din lot să fie format din jucători autohtoni.

La nivel european, Laterza are planuri mari și cu Chievo Verona, echipă pe care vrea să o readucă în Serie B până în 2029, anul centenarului clubului. Momentan, veronezii sunt pe locul doi în Serie D, luptându-se pentru promovarea la profesioniști.

