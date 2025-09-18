Superstarul format de Mircea Lucescu are probleme cu legea! Mandat de arestare pe numele său

Superstarul format de Mircea Lucescu are probleme cu legea! Mandat de arestare pe numele său Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Douglas Costa, fost jucător la Bayern Munchen și Juventus, trece printr-o perioadă extrem de dificilă. 

TAGS:
Mircea LucescuDouglas Costa
Din articol

Tribunalul din Porto Alegre a emis un mandat de arest pe numele brazilianului de 35 de ani, pentru neplata pensiei alimentare.

Conform presei din Brazilia, datoria lui Douglas Costa depășește 78.000 de euro. Instanța a decis o condamnare la 30 de zile de închisoare, iar mandatul este valabil timp de doi ani.

Fotbalistul poate fi reținut oricând de către autorități, în cazul în care nu își achită obligațiile financiare.

Nu e prima dată când Douglas Costa are probleme

Nu este pentru prima oară când fostul star trece printr-o astfel de situație. În urmă cu doi ani, pe vremea când evolua la Los Angeles Galaxy, Douglas Costa a fost implicat într-un caz asemănător, dar atunci situația s-a rezolvat rapid, iar jucătorul și-a continuat cariera.

Problemele actuale au dus și la rezilierea contractului cu Sydney FC. Clubul australian a anunțat miercuri despărțirea de fotbalist, explicând că acesta nu a reușit să se întoarcă în țară din cauza „unor probleme juridice și personale”.

Mircea Lucescu l-a adus în Europa

Douglas Costa a fost descoperit și adus în Europa de Mircea Lucescu, pe vremea când românul antrena Șahtior Donețk. În 2015, clubul ucrainean l-a vândut la Bayern Munchen pentru 30 de milioane de euro. Ulterior, extrema braziliană a mai jucat pentru Juventus, Grêmio, LA Galaxy și Fluminense.

De-a lungul carierei, Douglas Costa a strâns 31 de selecții pentru naționala Braziliei și a marcat un gol.

  • Mircea Lucescu îl pupă pe Douglas Costa, pe vremea când antrena la Șahtior - 2013
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei &icirc;n UK
ARTICOLE PE SUBIECT
Dublul campion al Rom&acirc;niei nu se mai ascunde: &bdquo;Nota de plată vine pentru toată lumea&rdquo;
Dublul campion al României nu se mai ascunde: „Nota de plată vine pentru toată lumea”
Dinamo pierde din nou &icirc;n Champions League! Explicațiile antrenorului Paulo Pereira
Dinamo pierde din nou în Champions League! Explicațiile antrenorului Paulo Pereira
Un străin din Superligă a ajuns &icirc;n București și s-a lămurit după două luni
Un străin din Superligă a ajuns în București și s-a lămurit după două luni
ULTIMELE STIRI
Fetele obraznice, puse la punct: Dulgheru, mesaj clar pentru echipa Rom&acirc;niei!
Fetele obraznice, puse la punct: Dulgheru, mesaj clar pentru echipa României!
Premier League domină Europa! Cum arată topul &icirc;ntocmit de specialiști după mercato
Premier League domină Europa! Cum arată topul întocmit de specialiști după mercato
Atenție, FCSB! Viitoarea adversară taie și sp&acirc;nzură &icirc;n campionat: 5 victorii &icirc;n 5 etape, un japonez letal și un antrenor cu nume
Atenție, FCSB! Viitoarea adversară taie și spânzură în campionat: 5 victorii în 5 etape, un japonez letal și un antrenor cu nume
Cine arbitrează Botoșani - FCSB. Centralul ales, făcut praf din toate părțile
Cine arbitrează Botoșani - FCSB. "Centralul" ales, făcut praf din toate părțile
CFR Cluj a transferat astăzi un atacant italian de 30 de ani de Serie C cu cifre jenante!
CFR Cluj a transferat astăzi un atacant italian de 30 de ani de Serie C cu cifre jenante!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lecție de fairplay! Cum a reacționat Cristi Chivu pe &rdquo;Johan Cruyff Arena&rdquo; la golurile lui Inter

Lecție de fairplay! Cum a reacționat Cristi Chivu pe ”Johan Cruyff Arena” la golurile lui Inter

Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Cristi Chivu după victoria din UEFA Champions League

Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Cristi Chivu după victoria din UEFA Champions League

Andrei Vlad a dat-o &icirc;n judecată pe FCSB! C&acirc;ți bani trebuie să scoată din buzunar Gigi Becali

Andrei Vlad a dat-o în judecată pe FCSB! Câți bani trebuie să scoată din buzunar Gigi Becali

Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: Răm&acirc;n fără suflu

Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"

Să vină banii la Rapid! Suma &icirc;ncasată de la FIFA pentru Andrei Borza. Victor Angelescu a explicat tot

Să vină banii la Rapid! Suma încasată de la FIFA pentru Andrei Borza. Victor Angelescu a explicat tot

Spania, OUT de la Cupa Mondială din 2026? Ibericii amenință că vor boicota competiția

Spania, OUT de la Cupa Mondială din 2026? Ibericii amenință că vor boicota competiția

CITESTE SI
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, &icirc;n onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO

stirileprotv Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom &icirc;ncă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză

stirileprotv După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!