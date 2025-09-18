Superstarul format de Mircea Lucescu are probleme cu legea! Mandat de arestare pe numele său

Tribunalul din Porto Alegre a emis un mandat de arest pe numele brazilianului de 35 de ani, pentru neplata pensiei alimentare.



Conform presei din Brazilia, datoria lui Douglas Costa depășește 78.000 de euro. Instanța a decis o condamnare la 30 de zile de închisoare, iar mandatul este valabil timp de doi ani.

Fotbalistul poate fi reținut oricând de către autorități, în cazul în care nu își achită obligațiile financiare.



Nu e prima dată când Douglas Costa are probleme



Nu este pentru prima oară când fostul star trece printr-o astfel de situație. În urmă cu doi ani, pe vremea când evolua la Los Angeles Galaxy, Douglas Costa a fost implicat într-un caz asemănător, dar atunci situația s-a rezolvat rapid, iar jucătorul și-a continuat cariera.



Problemele actuale au dus și la rezilierea contractului cu Sydney FC. Clubul australian a anunțat miercuri despărțirea de fotbalist, explicând că acesta nu a reușit să se întoarcă în țară din cauza „unor probleme juridice și personale”.



Mircea Lucescu l-a adus în Europa



Douglas Costa a fost descoperit și adus în Europa de Mircea Lucescu, pe vremea când românul antrena Șahtior Donețk. În 2015, clubul ucrainean l-a vândut la Bayern Munchen pentru 30 de milioane de euro. Ulterior, extrema braziliană a mai jucat pentru Juventus, Grêmio, LA Galaxy și Fluminense.



De-a lungul carierei, Douglas Costa a strâns 31 de selecții pentru naționala Braziliei și a marcat un gol.

