Motivul incredibil pentru care Juventus vrea sa il dea afara pe Douglas Costa. Si Cristiano Ronaldo a fost luat la ochi de Andrea Agnelli

Presedintele lui Juventus a trecut mai multi jucatori pe lista neagra, dupa ce a remarcat comportamentul nepotrivit al acestora in timpul epidemiei de coronavirus.

Presa din Italia a scris ca Andrea Agnelli, presedintele lui Juventus, a autorizat plecarea mai multor fotbalisti din cea mai afectata tara europeana de coronavirus si chiar le-a pus la dispozitie un avion privat lui Sami Khedira, Miralem Pjanici, Gonzalo Higuain si Douglas Costa, in timp ce Cristiano Ronaldo a fost lasat sa se izoleze in Madeira. Insa jurnalistii scriu ca Agnelli va tine cont de cine a ramas in Italia in aceste momente grele si ce comportament au avut jucatorii, atunci cand se va trage linie la finalul sezonului. Dintre cei cinci, doar Higuain a avut un motiv intemeiat, el spunand ca a plecat in Argentina pentru a fi alaturi de mama sa, care sufera de cancer.

In timp ce in Italia s-au inregistrat 81.000 de imbolnaviri si aproape 8.500 de decese, iar tara trece printr-o criza umanitara de proportii, Costa i-a infuriat pe fani si pe conducatori pentru ca a postat pe retelele de socializare fotografii in care apare distrandu-se la plaja cu iubita sa. El va fi pus pe lista de transferuri in acesta vara, iar Juventus va cere doar 30 de milioane de euro pentru a scapa de el. De asemenea, Pjanici va fi lasat sa plece la PSG sau Chelsea, echipele dispuse sa plateasca 80 de milioane de euro in schimbul sau, in timp ce lui Khedira ii expira contractul in cateva luni si nu i se va mai oferi o prelungire.

Printre jucatorii care au ales sa ramana in Italia, desi au avut posibilitatea sa plece in tarile lor, se afla Paolo Dybala, Rodrigo Bentancur, Alex Sandro, Wojciech Szczesny sau Aaron Ramsey. Lui Dybala, care chiar a contractat Covid-19 si se afla in perioada de recuperare, i se va propune un contract nou, cu un salariu de 10 milioane de euro pe an, si i s-a promis un rol central in noua configuratie a echipei. O situatie delicata este cea a lui Cristiano Ronaldo, care are contract pana in iunie 2022 si va fi pastrat, dar nu va mai primi tratament special. El a spus ca a plecat in Portugalia pentru a fi alaturi de mama sa, care ar fi suferit un preinfarct, dar el a aparut relaxat in mai multe fotografii la piscina sa privata, iar oficialii clubului torinez cred ca a fost un tertip pentru a parasi Italia.

Cel mai probabil, in aceasta vara, torinezi vor achizitiona un atacant scump, pentru a le face concurenta lui Ronaldo si Higuain, printre numele vehiculate fiind cele ale lui Harry Kane (Tottenham), Gabriel Jesus (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United), Federico Chiesa (Fiorentina), Anthony Martial (Manchester United), Ciro Immobile (Lazio) sau Erling Haaland (Borussia Dortmund).