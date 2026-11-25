Ziua de miercuri, 25 noiembrie, poate fi una de referință pentru antrenorii români. Edi Iordănescu a fost numit ca „principal” la Watford, formație cu tradiție în fotbalul britanic.

Edi Iordănescu, noul antrenor de la Watford

Fostul selecționer a semnat un contract cu Watford pe o perioadă de 6 luni. Dacă echipa se va salva de la retrogradare, atunci înțelegerea va fi prelungită pe încă doi ani.

Bogdan Marian, jucătorul român format de Watford, a comentat mutarea. Acesta susține că Edi Iordănescu se va bucura de condiții excelente în Championship, fiind convins că mediul va fi unul prielnic performanței pentru fostul selecționer.

În prezent la Unirea Slobozia, Bogdan Marian speră că Edi Iordănescu nu se va mulțumi doar cu salvarea de la retrogradare și că în cel mai scurt timp va reuși să o readucă pe Watford în Premier League.

„Nu m-a surprins că Edi Iordănescu a ajuns la Watford. Va avea parte de condiții excelente. El se potrivește foarte bine acolo, este pe stilul lor. N-are cum să nu facă treabă în Anglia. Sper să-i stabilizeze acum, iar apoi să poată promova cu Watford în Premier League”, a declarat Bogdan Marian, potrivit ProSport.