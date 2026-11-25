Potrivit lui Pantilimon, pe fostul selecționer îl va aștepta un club care funcționează asemănător cu FCSB, echipă pe care Iordănescu a pregătit-o în 2021 în 12 partide.

Costel Pantilimon, reacție despre numirea lui Edi Iordănescu la Watford

Pantilimon a explicat că la Watford patronii colaborează cu directorii sportivi, pentru că ei funcționează pe principiul „noi plătim, noi alegem” ca Gigi Becali, având așteptările de la un tehnician să antreneze și să obțină astfel rezultate.

De asemenea, conform lui Costel Pantilimon, la Watford sunt promovați de conducerea clubului anumiți jucători importanți și se insistă să le fie scoase în evidență calitățile de către antrenor.

Pantilimon: „Colaborarea dintre patroni și directori sportivi este continuă”

„Chiar spuneam că, după părerea mea, chiar dacă pare un lucru greu pentru el, luând echipa când se află într-o poziție destul de grea, dar ca antrenor român să ai acces într-un campionat atât de puternic și să fii cu o treaptă puțin mai joasă decât Premier League, mi se pare că este o mișcare foarte inteligentă.

Acum totul ține de calitățile lui și de inspirația pe care o să o aibă în momentul în care începe treaba acolo. Este important să înțeleagă cum funcționează clubul. Tot ce înseamnă Watford funcționează după alte principii față de alte cluburi englezești.

În primul rând, colaborarea dintre patroni și directori sportivi este continuă. Pentru că ei funcționează după principiul noi plătim, noi alegem. Ei aleg jucătorii oarecum. Se gândesc să angajeze un antrenor care să știe să antreneze și să scoată rezultate.

Costel Pantilimon: „Asta e cel mai important!”

Clubul nu are o filosofie clară. Îi interesează doar să dezvolte talente, să aibă rezultate și să facă profit. Asta e cel mai important! Dacă o să vă uitați la tot parcursul clubului de când a încercat să promoveze, cred că 2010-2011, lucrurile au funcționat așa.

Orice antrenor care a venit și-a impus filosofia de a antrena, atât timp cât funcționa după principii trasate de club. Jucătorii importanți care trebuiau să joace, să le fie scoase calitățile în evidență și să mențină clubul în prima ligă sau liga a doua”, a declarat Costel Pantilimon, într-o intervenție telefonică la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Watford a anunțat oficial că Edi Iordănescu (48 de ani) este noul antrenor al echipei din Championship.