Petru Popescu a fost transferat de Gigi Becali de la Petrocub Hîncești pentru 250.000 de euro.

Petru Popescu, avertizat după transferul la FCSB

Robert Niță crede că Petru Popescu va avea probleme la FCSB din cauza presiunii. Oficialul lui Rapid crede că Popescu nu s-a confruntat cu presiunea care există la gruparea patronată de Gigi Becali și nici la criticile pe care le va avea cel mai probabil din partea patronului.

Totuși, Niță a remarcat anumite calități la noul jucător al lui FCSB și a subliniat că Petru Popescu are execuții care aduc aminte de Zlatan Ibrahimovic.

”Îi va fi greu dacă va fi în situația lui Boutoutaou. Orice ai face, să ieși în minutul 45, să mai iasă și patronul să spună că nu e mulțumit. Nu e aceeași sumă de transfer, salariu mult mai mic, dar presiune va fi! Cine crede că ajunge la FCSB și gestionează ușor presiunea se păcălește, se minte singur.

La FCSB e presiune, e presiune din mass-media, e presiunea suporterilor, presiunea rezultatului, plus patronul. Nu e ușor de gestionat. Acolo joacă cu 700 de spectatori în tribună, tribuna e în raionul vecin, unii nici nu cred că știu că sunt la meci, stadioanele sunt comuniste, cu pistă, spectatorii sunt undeva departe. Nu e același lucru, vii pe Arena Națională și joci cu 30.000. Nu e același lucru, mai citești și tu prin ziar, mai spune ceva patronul, mai ratezi și vezi că oftează ai tăi, care ar trebui să te aplaude.

Așa de început, e un discurs bun, spune că muncește, că nu o să îl afecteze, că și-a dorit mult. E un băiat tânăr, marchează niște goluri acolo, are niște execuții a la Ibrahimovic. L-am văzut și la echipa națională, e ok, dar campionatul din Moldova e mult sub cel din campionatul României”, a spus Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.