Președintele Franței, fotbalist în echipa lui Wenger, Karembeu și Desailly!

Un meci de fotbal caritabil care urmează să se dispute astăzi va avea printre protagoniști foști internaționali și antrenori din Franța, dar și pe președintele țării!

Emmanuel Macron va juca alături de Arsene Wenger, Christian Karembeu, Marcel Desailly, Alain Giresse, Rudi Garcia sau Sonny Anderson, iar încasările vor fi direcționate către spitalul Poissy Saint-Germain-en-Laye, din apropierea Parisului.

Președintele este așteptat să evolueze pe postul de mijlocaș central defensiv în sistemul 4-2-3-1, alături de Rudi Garcia, ultima dată antrenor la Olympique Lyon.

Macron este cunoscut drept un mare amator de fotbal. Politicianul francez a declarat că echipa sa favorită este Olympique Marseille.

