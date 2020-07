Noul actionar al Rapidului a fost platit de primarie si a numit-o “maimuta” si "cimpanzeu" pe o adversara politica

Giulestenii au anuntat ca Liviu Goncea este noul actionar al clubului, dupa ce a intrat in posesia unui pachet de 48% din actiuni.

Liviu Goncea a intrat in posesia pachetului de 48% din actiunile clubului FC Rapid 1923, restul fiind detinute de Casazela Rapid Ltd., reprezentata de Victor Angelescu (49%), si Asociatia Academia Rapid (3%). Goncea este supranumit „Milionarul KIA”, are 60 de ani, fiind unul dintre cei mai cunoscuti afaceristi din domeniul auto din Bucuresti, el fiind implicat la Rapid, pana acum, prin contracte de sponsorizare. Acesta detine mai multe reprezentante auto, o firma de curatenie si un SRL cu obiect de activitate "Acvacultura in ape dulci", este bun prieten cu Dan Tudorache, primarul Sectorului 1, a fost membru UNPR, PMP si PSD si a fost, din 2016 pana in 2020, consilier local la Primaria Sectorului 1, functie din care a demisionat in urma cu cateva luni.

Conform ultimei declaratii de avere, acesta are 9 conturi (in lei, euro si dolari) cu o valoare totala de 3.439.584 lei, 3 terenuri intravilane in Bucuresti si Sinaia si o casa de vacanta in Sinaia. Tot potrivit declaratiei de avere, in 2018, Goncea a incasat 11.334 de lei din indemnizatia de la Primaria Sectorului 1 si 90.499 de lei salariul de la reprezentanta sa Kia.

In septembrie 2016, Liviu Goncea a fost centrul unui imens scandal, dupa ce a fost acuzat de Clotilde Armand ca a jignit-o grosolan. "Fostul presedinte al UNPR Sector 1, Gheorghita Liviu Goncea, actual consilier PMP, cu afaceri foarte controversate, a declart ieri in consiliul primariei despre mine ca sunt maimuta sau cimpanzeu. ’Pe cine distrugi tu, (...) nu sunteti in stare de nimic, (...) nu aveti nimic in spate, (...) voi nu existati, (...) cimpanzeule, maimuto’. Prin aceasta declaratie acest consilier ne dovedeste ca in spatele lui exista cineva care il controleaza si il sustine. Eu nu ma supar. Ma supara coruptia si risipa banului public. Ii transmit ca animalele numite de dumnealui au o inteligenta mai mare decat a lui, iar comparatia nu este tocmai cea mai potrivita", a scris atunci Armand pe Facebook, dupa ce anuntase ca se impotriveste alocarii discretionare a 10 milioane de euro pentru reparatii la scoli, suspectand ca este vorba despre contracte cu dedicatie oferite firmelor agreate de partidul primarului.