Fundașul dreapta Denzel Dumfries (29 de ani) s-a ”rupt” în luna noiembrie 2025 și a suferit o intervenție chirurgicală la gleznă. Accidentarea l-a ținut departe de teren două luni.



Veste uriașă pentru Chivu în zori de zi! Anunțul italienilor



Ziarul consacrat Gazzetta dello Sport a anunțat însă pe prima pagină că ”Revine Dumfries!”, potrivit cotidianului TuttoMercatoWeb, ceea ce înseamnă că Chivu își va reîntregi lotul cât de curând.



Rămâne însă de văzut când va fi Dumfries din nou apt 100% pentru a juca la Inter. Cert este că revenirea sa va face și mai puternic lotul pe care îl va avea Chivu la dispoziție de acum înainte.



Cotat la 25 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Dumfries este legitimat la Inter Milano din august 2021 și mai are contract cu gruparea ”nerazzurrilor” până în iunie 2028.



În actuala stagiune, fundașul lateral olandez a bifat 11 apariții în Serie A, unde și-a trecut în cont o reușită, și patru meciuri în Champions League, unde a înscris de două ori.



Interul lui Chivu, primul loc în Serie A



După 22 de etape desfășurate în primul eșalon al Italiei, Inter se situează în fruntea clasamentului cu 52 de puncte.

17 victorii, un rezultat de egalitate și patru eșecuri a înregistrat trupa de pe ”Giuseppe Meazza” până acum.

