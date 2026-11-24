Beni Nkololo a reușit să înscrie pentru Beijing Guoan în victoria obținută în fața celor de la Daejeon Hana Citizen, scor 3-2, în etapa a 5-a din AFC Champions League Elite. Fostul jucător al lui CFR Cluj a fost titular și a marcat primul său gol din actualul sezon al competiției.
Beni Nkololo, titular și marcator astăzi în AFC Champions League Elite
Francezul a punctat pentru formația din China în minutul 36, când a redus din diferență după ce gazdele marcaseră deja de două ori. Ulterior, Daejeon a mai înscris o dată înainte de pauză și a intrat la vestiare cu avantaj de 3-1. Beijing a mai punctat în repriza secundă, însă nu a reușit să evite înfrângerea.
Cotat la 750.000 de euro, Nkololo a ajuns la cinci apariții în AFC Champions League Elite, unde are un gol în 429 de minute. În campionatul Chinei a bifat nouă meciuri și două pase decisive. În total, în acest sezon, are 15 partide, un gol și trei assist-uri pentru Beijing Guoan.
Atacantul a evoluat la CFR Cluj între vara lui 2024 și septembrie 2025. În tricoul formației din Gruia a strâns 51 de meciuri, șase goluri și nouă pase decisive. Unul dintre goluri a fost marcat chiar în finala Cupei României din 2025, câștigată de ardeleni cu 3-2 în fața lui Hermannstadt.
- Nkololo a mai jucat la Central Coast Mariners, Al-Orobah și Panetolikos, înainte să ajungă în China, în februarie 2026.