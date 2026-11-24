Beni Nkololo a reușit să înscrie pentru Beijing Guoan în victoria obținută în fața celor de la Daejeon Hana Citizen, scor 3-2, în etapa a 5-a din AFC Champions League Elite. Fostul jucător al lui CFR Cluj a fost titular și a marcat primul său gol din actualul sezon al competiției.

Beni Nkololo, titular și marcator astăzi în AFC Champions League Elite

Francezul a punctat pentru formația din China în minutul 36, când a redus din diferență după ce gazdele marcaseră deja de două ori. Ulterior, Daejeon a mai înscris o dată înainte de pauză și a intrat la vestiare cu avantaj de 3-1. Beijing a mai punctat în repriza secundă, însă nu a reușit să evite înfrângerea.