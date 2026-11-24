După succesul din 2024, atunci când bistrițenii au umplut Teraplast Arena pentru a-i vedea în acțiune pe luptătorii săi, Moroșanu a anunțat că ultima gală va fi tot în orașul de 80.000 de locuitori. Main eventul va avea un duel spectaculos între urmașul lui Dracula, Sebastian Lutaniuc, și Hercule al Greciei, Dimosthenis Stampoulis.

Cu un total de 11 lupte, pe 11 decembrie, gala DFS33 aduce în ring cei mai buni luptători ai Ardealului, inclusiv un sportiv calificat deja în K-1 Final 16 din Japonia. Evenimentul va avea loc la super-arena din Bistrița , care a costat peste 30 de milioane de euro și poate găzdui până la 4.000 de spectatori.

Pe fight cardul de pe 11 decembrie, DFS îi va mai aduce în Bistrița pe Albert Enache, noua senzație de la categoria mijlocie. Deja campion DFS și campion european ISKA, ieșeanul îl va înfrunta pe campionul Spaniei, luptătorul cu origini în Mali, Mamadou Kamissoko. De asemenea, proaspăt calificat în K-1 Final 16 de la Tokyo, Aaron Măcăilă va lupta într-un super fight cu sătmăreanul Luca Chermeș.

Bistrița va avea un număr record de reprezentanți la gală. Alături de Lutaniuc, în ring vor urca Dani Morar, luptător la categoria grea, Bogdan Suru, Paul Danci și Remus Tărpian. Toți vor avea misiuni dificile în ring, însă se bazează pe cei aproximativ 4.000 de spectatori care sunt așteptați să vină pe 11 decembrie.

Cu 5 victorii consecutive, dintre care 4 prin KO, Morar, jandarm de profesie, îl va înfrunta pe greul Marius Munteanu, care are de asemenea 3 victorii din tot atâtea posibile, toate înainte de limită, în acest an. De altfel, cei doi s-au atacat reciproc la Meet & Greet-ul DFS, care a avut loc la OK Shopping Center, și unde au fost prezenți peste 400 de spectatori.

Pariul lui Benny că va ajunge în K-1, Paul Danci, neînvins până acum la profesioniști, cu 10 victorii din 10 posibile, va avea meciul cafierei împotriva lui Zakaria Laouaatni, francezul care s-a bătut în Bellator, dar și de două ori pentru titlul mondial WAKO Pro.

Aproape 1.500 din cele 4.000 de bilete disponibile online s-au epuizat deja înaintea galei de pe 11 decembrie, care va putea fi urmărită pe Pro Arena și Voyo.