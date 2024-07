Ultimul jucător transferat de CFR Cluj vine după un sezon petrecut în Arabia Saudită

Fosta campioană a României a anunţat, joi, transferul jucătorului francez Beni Nkololo, într-o postare pe pagina oficială de Facebook a clubului.

"CFRişti, faceţi cunoştinţă cu noua noastră extremă dreaptă! Începând de astăzi, Beni Nkololo se alătură familiei noastre!", a transmis clubul din Gruia.

Despre Beni Nkololo

Născut în Franţa, jucătorul de 27 de ani vine la CFR după un sezon petrecut în Arabia Saudită, la Al-Orobah, echipă proaspăt promovată în Saudi Pro League, în tricoul căreia a jucat 33 de partide, reuşind 5 goluri şi 5 pase decisive.

Cu peste 200 de meciuri în carieră, Nkololo a mai evoluat in Franţa pentru US Avranches, US Concarneau, Tours FC şi SC Lyon, dar şi în Australia, pentru Central Coast Mariners.

În această pauză competiţională CFR Cluj a mai realizat şase transferuri: mijlocaşul Andrei Artean (Apollon Limassol), fundaşul dreapta Armend Thaqi (FC Ballkani), fundaşul stânga Simao Rocha (Pacos de Ferreira), fundaşul Anton Kresic (Rijeka), extrema stângă Adrian Păun (Bnei Sakhnin) şi mijlocaşul Kalifa Kujabi (Frosinone), la care se adaugă cel al atacantului liberian Mohammed Kamara (Hapoel Haifa), perfectat din iarnă.