Castrovilli se antrenează cu o echipă din Eccellenza

Gaetano Castrovilli, fost campion european din 2020 și fost star al Fiorentinei, se antrenează cu echipa de amatori ASD Figline 1965 (Eccellenza / liga a 5-a italiană) și așteaptă perioada de mercato din ianuarie 2027, pentru a semna un nou contract și a reveni în prim-planul fotbalului italian.

Decăderea talentatului mezzala a început în vara anului 2024, după transferul de la Fiorentina la Lazio, unde a avut probleme medicale și a primit puține șanse să joace. De atunci, a mai fost sub contract cu Monza, Bari și Cesena. Acesta suferise o accidentare la ligamentul genunchiului, în aprilie 2022 (pauză de 252 de zile), apoi a ratat transferul la Bournemouth, după ce a picat vizita medicală și s-a operat din nou, în vara anului 2023 (pauză de 207 zile).

După o recuperare anevoiasă și o procedură de corectare, în decembrie 2024 (pauză de 28 de zile), echipele s-au speriat de istoricul său medical. Alte accidentări importante au fost ruptură de menisc (sezon 2018-2019 / pauză de 72 de zile), operație la nas (2019-2020 / pauză 22 de zile), leziune osoasă de stres și contuzie (2021-2022 / pauză de 47 de zile), ruptură la mușchiul gambei (2022-2023 / pauză 21 de zile) și ruptură musculară la coapsă (decembrie 2025 / pauză de 15 zile).

Cota sa a scăzut de la 25 de milioane de euro la 400.000 de euro

Gaetano Castrovilli (29 de ani) este născut la Canosa di Puglia (regiunea Apulia) și a fost junior la echipele ASD Minervino și SSC Bari. La nivel de seniori a jucat pentru Bari (2015-2017, 2025), Fiorentina (2017, 2019-2024), Cremonese (2017-2019 / împrumutat), Lazio (2024), Monza (2025 / împrumutat) și Cesena (2026). Are patru selecții pentru naționala de seniori a Italiei (2019-2021).

În palmares are Campionatul European (2020), finale de Coppa Italia (2022-2023) și Conference League (2022-2023, 2023-2024) și Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana (clasa a 5-a / 2021). Poate evolua ca mijlocaș central, extremă stânga și mijlocaș ofensiv și este cotat acum la 400.000 de euro (cea mai mare valoare de piață, în 2019-2020, 25 de milioane de euro).

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