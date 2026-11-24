Supercampioana Spaniei, Real Madrid, formația cu cele mai multe trofee UCL, primește vizita olandezilor de la PSV, campioana Olandei, echipa care domină fotbalul batav în ultimii ani. Madrid este pe poziția secundă în clasamentul UCL, la egalitate cu liderul PSG, cu 12 puncte după patru jocuri, însă cu un golaveraj inferior celui al francezilor. PSV se situează pe locul 24, ultimul care permite accederea în play-off, cu 4 puncte în 4 partide și un golaveraj negativ, 3-4.

Dennis Man nu va intra ca titular împotriva „galacticilor”, el fiind foarte aproape de un transfer în Italia.

„Primul 11” al lui Mourinho este de aproximativ 8 ori mai scump decât cel al lui Bosz:

Real Madrid - 958 mil. €, PSV - 106 mil. €.

Mbappé este cel mai bine cotat jucător de pe teren, cu o valoare de 218 mil. €.

Real Madrid - PSV Eindhoven | Cote pariuri

Meciurile dintre cele două echipe au fost destul de echilibrate de-a lungul istoriei, chiar dacă nu s-au mai întâlnit de mult timp. În ultimele 4 meciuri directe s-au înregistrat tot atâtea egaluri.

Casele de pariuri merg clar pe mâna Madridului, căruia îi acordă o cotă foarte mică la victorie: 1.16.

Egalul - 9.00

Victorie PSV - 17.00

Trupa lui Man ar putea marca în această seară, așadar pariul „ambele marchează” ar putea fi o opțiune bună, la o cotă de 1.55.

PSV Eindhoven este și ea câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni (CCE), în 1988.

Espen Eskås, în vârstă de 38 de ani, din Norvegia, va conduce partida la centru. Este un arbitru care acordă, în medie, 3,48 cartonașe galbene și 0,12 cartonașe roșii.

Sugestia Sport.ro:

1 solist & GG