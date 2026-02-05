Leicester City a fost penalizată cu șase puncte de Liga Engleză de Fotbal pentru încălcarea regulilor financiare.

Leicester City, depunctată de Liga Engleză de Fotbal

Depunctarea va fi aplicată imediat, ceea ce înseamnă că „Vulpile” au coborât de pe locul 17 pe locul 20 în Championship și sunt în afara zonei retrogradării doar pe baza golaverajului.

Decizia vine după ce Leicester a fost acuzată de Premier League în luna mai pentru o încălcare a politicii de profit și sustenabilitate (PSR) în precedenții trei ani până la sezonul 2023-2024.

Leicester a retrogradat din prima ligă în sezonul trecut și nu are în prezent un antrenor principal pe termen lung, după ce Marti Cifuentes a fost demis în ianuarie.

Reacția celor de la Leicester City

Într-un comunicat, clubul Leicester a declarat că este „dezamăgit” de decizie, calificând-o drept „disproporționată”.

„Deși concluziile comisiei au redus semnificativ amploarea fără precedent a sancțiunii solicitate inițial de Premier League, decizia rămâne disproporționată și nu reflectă în mod adecvat factorii atenuanți prezentați, a căror importanță nu poate fi supraestimată, având în vedere impactul potențial asupra ambițiilor noastre sportive din acest sezon”, se arată în comunicat, citat de BBC.

„Acum analizăm decizia în totalitate și luăm în considerare opțiunile pe care le avem la dispoziție. Rămânem hotărâți să ne implicăm constructiv și să ne asigurăm că orice acțiune este echitabilă, proporțională și determinată prin procese adecvate” - a mai transmis campioana Angliei din sezonul 2015-2016.