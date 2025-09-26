FCSB a câștigat definitiv procesul de la TAS împotriva lui Al-Gharafa, iar motivarea deciziei pronunțate pe 28 august a apărut acum pe site-ul oficial al Tribunalului de la Lausanne.



Verdictul confirmă că echipa din Qatar trebuie să achite nu doar clauza de reziliere de 5 milioane de euro pentru Florinel Coman, ci și o penalitate de 1 milion de euro, pentru neplata la termen.



Câți bani ia, de fapt, FCSB pentru transferul lui Florinel Coman



Deși Al-Gharafa a susținut că a fost victima unei fraude informatice și că banii au fost virați într-un cont greșit, TAS a stabilit că vina aparține clubului din Qatar, care nu a verificat informațiile și nu a urmat procedurile stipulate în contract.



Inițial, FCSB ceruse și alte penalități de 400.000 de euro, sub formă de dobânzi, dar Tribunalul a menționat că această sumă nu a făcut obiectul apelului și, prin urmare, nu a fost luată în calcul.



Astfel, decizia este clară. Al-Gharafa trebuie să achite 6 milioane de euro către FCSB, iar cazul este considerat închis. Gigi Becali spunea, înainte de verdict, că se așteaptă la 6,4 milioane de euro, dar TAS a redus pretențiile roș-albaștrilor la exact 6 milioane.

