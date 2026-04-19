La conferința de presă premergătoare partidei, Cosmin Contra a subliniat importanța obținerii celor trei puncte, esențiale pentru a asigura o urcare în ierarhia campionatului. Antrenorul a cerut implicare totală din partea lotului său.

„Meciul cu Al-Sailiya reprezintă o oportunitate de aur pentru a ne consolida poziția în competiție. Partida necesită o pregătire fizică și mentală la cel mai înalt nivel, având în vedere programul încărcat din această fază critică”, a transmis antrenorul român. Acesta a adăugat că are o încredere deplină în capacitatea jucătorilor de a gestiona presiunea și de a-și atinge obiectivul încă din primele minute.

Duel al extremelor în clasament

Înaintea partidei directe, Al-Arabi se află pe locul al șaselea, cu 32 de puncte, și caută să se apropie de primele locuri. De cealaltă parte, Al-Sailiya ocupă ultima poziție a ierarhiei (locul 12), cu doar 19 puncte, fiind nevoită să forțeze un rezultat pozitiv pentru a-și păstra șansele de salvare de la retrogradare.