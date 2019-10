VAR in LIGA 1! Intalnire de gradul ZERO la Bucuresti a Comisiei Centrale a Arbitrilor cu reprezentantii FIFA si IFAB

Tehnologia VAR va fi implementata in Liga 1 din sezonul 2020/2021.

In aceasta luna va avea loc la Bucuresti prima intalnire a grupului de lucru pentru implementarea tehnologiei VAR in Liga 1.

Introducerea sistemului de arbitraj video in Liga 1 are mai multi pasi de indeplinit. Pe 14 si 15 octombrie, la Bucuresti, va avea loc o prima intalnire intre mai multi reprezentanti ai FIFA si IFAB, reprezentanti FRF, dar si din partea detinatorului de drepturi TV din Liga 1.

Conform frf.ro, din partea IFAB va fi prezent Thibaud Nijssen, manager Servicii Fotbalistice, iar de la FIFA vor fi prezenti doi reprezentanti, Moorghen Bhaveshan din partea departamentului de inovare a tehnologie a fotbalului si Michael Bossler, responsabil pentru educarea si instruirea arbitrilor.

Temele care vor fi abordate la aceasta prima intalnire vor fi despre modul de implementare al VAR in alte tari, prezentarea tehnologiei VAR, discutii despre educarea si instruirea arbitrilor.

Din partea CCA vor participa la seminar Kyros Vassaras, responsabil de instruirea arbitrilor VAR, Alexandru Deaconu, manager de proiect VAR in Romania si Augustus Constantin, staff suport pentru implementarea VAR.

Cei de la FRF anuntasera intr-un comunicat la inceputul lunii ca intalnirea cu reprezentantii FIFA si IFAB va avea loc in octombrie:

"Federatia Romana de Fotbal a primit cu bucurie anuntul LPF facut prin intermediul site-ului oficial si precizeaza ca a demarat deja proiectul de implementare a sistemului VAR. FRF a sustinut inca de la inceput necesitatea acestuia in Liga 1 si apreciaza că LPF a reusit sa gaseasca resursele financiare necesare.

In acelasi timp, Federatia Romana de Fotbal este pregatita sa asigure resursele umane. In cadrul acestui proiect, la inceputul verii, FIFA si UEFA au fost anuntate, in luna septembrie a fost format un grup de lucru in cadrul FRF, iar urmatorul pas este intalnirea cu reprezentantii IFAB, intalnire ce urmeaza sa aiba loc in urmatoarele saptamani.

Astfel, Federatia Romana de Fotbal anunta ca arbitrii vor fi pregatiti la startul sezonului viitor si, din acest punct de vedere, sistemul VAR va putea fi implementat, daca si resursele financiare sunt asigurate"