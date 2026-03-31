Proiectul promovat în ultimii ani de Arsene Wenger prevede ca un fotbalist să fie considerat în poziție regulamentară dacă orice parte a corpului cu care poate marca se află pe aceeași linie cu ultimul apărător. Practic, tușierii vor semnaliza infracțiunea doar dacă există spațiu vizibil între atacant și fundaș. În prezent, arbitrajul video anulează constant goluri pentru marje milimetrice.

Teste oficiale în prima ligă canadiană

Organismul care stabilește legile fotbalului, IFAB, a aprobat în februarie trecerea la o nouă fază a testelor. Astfel, competiția din Canada va aplica această modificare pe teren începând de sâmbătă, 4 aprilie 2026, potrivit APnews.

„Acest lucru este despre poziționarea primei ligi canadiene în fruntea inovației și despre contribuția semnificativă la evoluția globală a jocului”, a explicat James Johnson, comisarul ligii canadiene.

Ideea a generat deja un val de nemulțumiri printre specialiști. Fostul internațional englez Jamie Carragher a atras atenția încă din 2024 că noua interpretare va face echipele să se apere mult mai precaut, ducând la o abordare negativă a meciurilor.

Pentru ca sistemul să fie introdus definitiv în legile jocului, este nevoie de votul favorabil a cel puțin două dintre cele patru federații britanice din IFAB. Până în acest moment, sprijinul necesar nu a fost obținut, oficialii luând în calcul și o variantă de compromis în care ofsaidul să fie dictat doar dacă trunchiul atacantului a depășit apărătorul advers.