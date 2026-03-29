GALERIE FOTO Inovație din Balcani! Cum va dribla Bosnia pedeapsa de la FIFA și va avea mai mulți fani la barajul cu Italia pentru Mondial

Bosnia și Herțegovina - Italia, finala play-off-ului pentru Cupa Mondială, se va disputa la Zenica, marți, de la ora 21:45.

Bosnia și Herțegovina, formație care a terminat deasupra României în grupa preliminară, a obținut calificarea în finala play-off-ului după ce a trecut de Țara Galilor la loviturile de departajare (1-1, 4-2 d.l.d.). În fața naționalei conduse de veteranul Edin Dzeko va sta Italia, care se află în căutarea primei participări la Cupa Mondială după o pauză de 12 ani.

Bosnia va fi susținută contra Italiei de la balcoanele și terasele din preajma stadionului

Bosniacii au primit o veste proastă înaintea duelului de marți seară. Chiar la finala cu Italia vor intra în vigoare sancțiunile dictate de FIFA pentru incidentele de la partida cu România, din noiembrie. Printre pedepse, pe lângă amenzi, se numără și reducerea numărului de spectatori cu 20%.

Astfel, doar aproximativ 9.000 de spectatori vor putea fi prezenți pe Bilino Polje Stadium din Zenica, însă gazdele au dat dovadă de inventivitate pentru a dribla sancțiunea impusă de FIFA.

Proprietarii locuințelor aflate în preajma stadionului au decis să își închirieze balcoanele sau terasele pentru ca naționala Bosniei să aibă parte de mai multă susținere la duelul cu Italia, scrie Gazzetta dello Sport.

"Vor fi oameni care vor asista la meci din toate colțurile stadionului în tentativa de a crea o atmosferă epică", au mai notat italienii.

Bosnia a fost sancționată de FIFA după incidentele de la meciul cu România

FIFA a stabilit ca Bosnia și Herțegovina să joace un meci cu 20% din capacitatea stadionului închisă la următorul meci de acasă, după incidentele provocate de spectatori la meciul cu România (3-1, în noiembrie 2025).

De asemenea, Federația a fost amendată cu 60.000 de franci elvețieni pentru "conduită inadecvată a echipei, discriminare, rasism, utilizarea materialelor pirotehnice, tulburarea imnurilor naționale și lipsă de ordine și disciplină în interiorul și în afara stadionului".

Finalele din play-off-ul pentru Cupa Mondială (zona europeană)

  • Marți, 21:45: Bosnia și Herțegovina - Italia
  • Marți, 21:45: Cehia - Danemarca
  • Marți, 21:45: Kosovo - Turcia
  • Marți, 21:45: Suedia - Polonia
