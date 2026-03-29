Bosnia și Herțegovina, formație care a terminat deasupra României în grupa preliminară, a obținut calificarea în finala play-off-ului după ce a trecut de Țara Galilor la loviturile de departajare (1-1, 4-2 d.l.d.). În fața naționalei conduse de veteranul Edin Dzeko va sta Italia, care se află în căutarea primei participări la Cupa Mondială după o pauză de 12 ani.

Bosnia va fi susținută contra Italiei de la balcoanele și terasele din preajma stadionului

Bosniacii au primit o veste proastă înaintea duelului de marți seară. Chiar la finala cu Italia vor intra în vigoare sancțiunile dictate de FIFA pentru incidentele de la partida cu România, din noiembrie. Printre pedepse, pe lângă amenzi, se numără și reducerea numărului de spectatori cu 20%.

Astfel, doar aproximativ 9.000 de spectatori vor putea fi prezenți pe Bilino Polje Stadium din Zenica, însă gazdele au dat dovadă de inventivitate pentru a dribla sancțiunea impusă de FIFA.

Proprietarii locuințelor aflate în preajma stadionului au decis să își închirieze balcoanele sau terasele pentru ca naționala Bosniei să aibă parte de mai multă susținere la duelul cu Italia, scrie Gazzetta dello Sport.

"Vor fi oameni care vor asista la meci din toate colțurile stadionului în tentativa de a crea o atmosferă epică", au mai notat italienii.