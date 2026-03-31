FOTO EXCLUSIV Infantino, gest incredibil de susținere pentru Iran: șeful FIFA i-a lăsat mască pe toți!

Într-un moment în care participarea perșilor, la CM 2026 (11 iunie – 19 iulie), e sub semnul întrebării, Gianni Infantino (56 de ani) a făcut o călătorie cu un scop precis: susținerea unor sportivi care au ajuns într-o situație delicată, fără voia lor.

Tabloul Cupei Mondiale se va completa, în următoarele ore, după cum Sport.ro a explicat aici. Dar, inclusiv după ce vom avea numele tuturor celor 48 de naționale, o întrebare va persista: va merge naționala Iranului la turneul final din această vară?

S-a ajuns la această situație neplăcută, pentru că, după 28 februarie, Israel și SUA au lansat un atac devastator asupra Iranului. Și, ca o ironie a sorții, naționala Iranului a fost programată să-și joace meciurile de la CM 2026 pe teritoriul Statelor Unite. Concret, Taremi și compania trebuie să se prezinte pe teren, după următorul program, în grupa G:

*15 iunie (Los Angeles): Iran – Noua Zeelandă

*21 iunie (Los Angeles): Belgia – Iran

*26 iunie (Seattle): Iran – Egipt

Gianni Infantino s-a dus în Antalya, în cantonamentul Iranului, și le-a vorbit jucătorilor

În acest context, s-au tot făcut speculații despre un posibil boicot al turneului final din partea perșilor. În mod repetat însă, FIFA a demontat această variantă. Iar șeful forului mondial, Gianni Infantino, a spus, nu mai departe de ieri, că naționala Iranului va fi prezentă la competiția din această vară.

Mai mult decât atât, pentru a-și manifesta și mai bine susținerea pentru iranieni, Infantino a făcut un gest impresionant. Concret, președintele FIFA s-a deplasat în Antalya (Turcia), unde naționala Iranului e în cantonament de o săptămână. Selecționata pregătită de Amir Ghalenoei a întâlnit Nigeria, vinerea trecută, într-un amical pierdut cu 2-1. Astăzi, de la ora 16:00, iranienii vor întâlni Costa Rica într-un alt amical.

Înainte de acest al doilea meci, Gianni Infantino și-a făcut apariția în cantonamentul Iranului, în urma cu foarte scurt timp. Șeful FIFA le-a vorbit jucătorilor și i-a încurajat, în aceste momente grele, când familiile lor trăiesc sub bombardamentele devastatoare care au îngrozit planeta.

Gestul lui Infantino de astăzi a risipit orice dubiu: FIFA vrea ca naționala Iranului să fie prezentă, la CM 2026!

