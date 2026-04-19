Primul gol marcat cu „Legea Wenger": regula offside-ului, complet modificată

Primul gol marcat cu „Legea Wenger”: regula offside-ului, complet modificată Fotbal extern
Primul gol înscris în conformitate cu regula experimentală a ofsaidului „la lumina zilei” (sau Legea Wenger - după numele antrenorului Arsene Wenger) a fost marcat sâmbătă în Canada, atacantul echipei Pacific FC, Alejandro Diaz, reuşind să înscrie în cadrul unui meci terminat la egalitate, 2-2, cu Halifax Wanderers.

Primul gol marcat cu „Legea Wenger”: regula offside-ului, complet modificată

Golul ar fi fost anulat în altă parte, conform regulilor standard ale International Football Association Board (IFAB), dar a fost validat în cadrul testului în curs al Canadian Premier League, desfăşurat în cooperare cu FIFA.

Principiul este simplu: un jucător este semnalat în poziţie de ofsaid numai dacă există un spaţiu liber şi complet între el şi ultimul fundaş în momentul pasei. Atâta timp cât o parte a corpului atacantului rămâne aliniată, chiar şi minim, acţiunea continuă.

CPL testează regula în acest sezon ca parte a eforturilor de a reduce deciziile marginale de ofsaid şi de a încuraja jocul ofensiv.

Conceptul, susţinut de mult timp de fostul antrenor al echipei Arsenal, Arsene Wenger, în calitatea sa de şef al departamentului de dezvoltare globală a fotbalului al FIFA, este evaluat în Canada ca o potenţială modificare a regulii ofsaidului.

Însă criticii au sugerat că regula ofsaidului la lumina zilei va oferi un avantaj prea mare echipei care atacă.

CPL – care nu dispune de arbitri asistenţi video (VAR) – este prima ligă de top care testează această nouă regulă a ofsaidului, după ce au avut loc teste la nivel inferior în cadrul Campionatului Under-18 din Italia în 2023 şi în competiţiile de tineret din Olanda.

Rezultatele testelor vor fi prezentate IFAB la sfârşitul anului. Dacă vor avea succes, există posibilitatea ca regulamentul să se schimbe la nivel mondial pentru sezonul european 2027-2028, scrie News.ro.

