Primul gol marcat cu „Legea Wenger”: regula offside-ului, complet modificată

Golul ar fi fost anulat în altă parte, conform regulilor standard ale International Football Association Board (IFAB), dar a fost validat în cadrul testului în curs al Canadian Premier League, desfăşurat în cooperare cu FIFA.

Principiul este simplu: un jucător este semnalat în poziţie de ofsaid numai dacă există un spaţiu liber şi complet între el şi ultimul fundaş în momentul pasei. Atâta timp cât o parte a corpului atacantului rămâne aliniată, chiar şi minim, acţiunea continuă.

CPL testează regula în acest sezon ca parte a eforturilor de a reduce deciziile marginale de ofsaid şi de a încuraja jocul ofensiv.