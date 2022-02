FC România și-a deschis academie de juniori! Clubul românilor din Anglia va avea echipe de băieți și de fete

FC România, clubul românilor din Anglia, care a ajuns până în liga a opta cu un lot format preponderent din jucători români, și-a deschis propria academie de juniori, cu grupe U8, U12 și U14 pentru băieți și fete. Conform Ambasadei României la Londra, comunitatea românească din Capitala Marii Britanii și din zona metropolitană numără aproximativ 500.000 de membri. Pentru început, FC România Academy va activa în două locații cu gazoane artificiale, în cartierele londoneze Barnet (Maccabi London Sports Club, Rowley Lane) și Leyton (Draper's Field Leyton High Road).

Noua ramură a clubului va fi ajutată financiar de Ștefan Voloșeniuc, un patron de firmă de construcții cu o avere de 30 de milioane de lire sterline și fost candidat independent la funcția de senator, care sponsorizează și echipa de seniori. Managerul Ionuț Vintilă și ceilalți oficiali ai clubului au decis înființarea academiei pentru a furniza jucători echipei de seniori, dar și pentru a le oferi șansa copiilor cu părinți români născuți sau crescuți în Anglia să se inițieze în fotbal, să se formeze și să facă pasul către echipe din primele divizii.

FC România a fost înființată în 2006, vinde abonamente, bilete și produse de marketing, are o academie de juniori și vrea să își construiască un stadion propriu în Cheshunt (Hertfordshire), la 30km de Londra. Echipa a fost repartizată în Southern League - Central, una dintre seriile Ligii a 8-a, în care ocupă locul 11 după 26 de etape jucate. Următoarea etapă programează meciul FC România - Colneay Heath FC, club înființat în 1907, pe 12 februarie.

Antrenorii de juniori au toate certificările FA

Oficialii de la FC România au anunțat că vor pune la dispoziția copiilor antrenori calificați cu diplome The FA Coaching Football and Goalkeeping Coaching califications, care îndeplinesc toate cerințele cerute de Federația Engleză de Fotbal, respectiv certificare de asistență socială în cadrul academiei (The FA club welfare officer), cursuri pentru protejarea copiilor (The FA Safeguarding children certificates) și de prim-ajutor (The First aider certificates) și cazier judiciar (The FA Criminal Record Certificates), în timp ce clubul deține deja polița de asigurare sportivă (Personal accident policy youth team) și numarul de afiliere (Affiliation number U-AFA 1676).

Sursa foto - @officialfcromania